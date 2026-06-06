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«La paix n'est garantie que par la force» Le secrétaire américain à la Défense appelle les Européens au réarmement

Angelica Zermatten

6.6.2026

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a de nouveau appelé les pays européens à en faire plus pour leur défense samedi matin au cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer, quelques heures après avoir renoncé à participer à la cérémonie internationale commémorant le débarquement.

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth s'est esxprimé samedi matin au cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer dans le cadre des commémorations du débarquement en Normandie.
Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth s'est esxprimé samedi matin au cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer dans le cadre des commémorations du débarquement en Normandie.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.06.2026, 14:59

06.06.2026, 15:03

«Les hommes enterrés ici ont combattu au sein d'une alliance guerrière où chaque partenaire a apporté la mesure de son industrie, de son courage et de son sacrifice», a déclaré M. Hegseth devant les 9.387 croix blanches de soldats américains tombés au combat pendant la bataille de Normandie.

«Ni slogans creux, ni sommets fastueux, ni communiqués», a-t-il ironisé, «chaque nation» alliée «a saigné, a pris sa part» en 1944.

«L'Amérique doit montrer la voie, et nous le ferons, mais nos alliés doivent être avec nous, épaule contre épaule», a demandé Pete Hegseth, qui avait annoncé vendredi soir son retrait de la cérémonie internationale prévue samedi pour se consacrer à la cérémonie américaine.

Le secrétaire à la Défense américain a également jugé que «la paix n'est garantie que par la force», s'abstenant dans son discours, prononcé en présence de son homologue française Catherine Vautrin, de toute mention explicite des conflits en cours, en Iran, Ukraine ou autre région du monde.

M. Hegseth a également semblé faire référence à une menace que représenterait l'immigration pour la «civilisation occidentale», dans une analogie avec le débarquement organisé voici 82 ans.

«Malheureusement, aujourd’hui, différentes plages européennes sont prises d’assaut par diverses idéologies dangereuses: sur les plages d’Espagne, d’Italie, de Grèce et de Bulgarie, des bateaux et des hommes débarquent», a-t-il attaqué.

«Les capitales européennes agiront-elles contre cette invasion ou est-il déjà trop tard ?», a lancé M. Hegseth, avant de conclure par une citation biblique.

6 juin 1944

Le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 est l'opération amphibie la plus importante de l'histoire. Une armada de 6.939 navires et 132.700 hommes anglais, canadiens, américains, belges, norvégiens ou encore polonais ont pris d'assaut 80 km de plages normandes.

Cette opération contribuera de manière décisive à la victoire sur l'Allemagne nazie prise en étau par l'Union soviétique à l'est.

Coté français, les commémorations débutent à 13h à Ouistreham avec la cérémonie aux fusiliers marins. La cérémonie internationale, en présence notamment du Premier ministre Sébastien Lecornu et du ministre de la Défense du Royaume-Uni John Healey, est prévue aux alentours de 15h.

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