Ukraine Un bombardement russe prive le site de Tchernobyl d'électricité

ATS

1.10.2025 - 21:47

L'alimentation en électricité de la structure de confinement abritant la partie de la centrale nucléaire de Tchernobyl détruite pendant la catastrophe nucléaire en 1986 a été coupée par un bombardement russe, a annoncé mercredi le ministère ukrainien de l'Energie.

«En raison de bombardements russes sur les infrastructures énergétiques de la région de Kiev, une situation d'urgence est déclarée dans les installations de la centrale nucléaire de Tchernobyl» a indiqué le ministère ukrainien de l'Energie sur Telegram.
«En raison de bombardements russes sur les infrastructures énergétiques de la région de Kiev, une situation d'urgence est déclarée dans les installations de la centrale nucléaire de Tchernobyl» a indiqué le ministère ukrainien de l'Energie sur Telegram.
IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA

01.10.2025, 21:47

«En raison de bombardements russes sur les infrastructures énergétiques de la région de Kiev, une situation d'urgence est déclarée dans les installations de la centrale nucléaire de Tchernobyl» a indiqué le ministère ukrainien de l'Energie sur Telegram.

«A la suite de surtensions, le Nouveau confinement de sécurité, une installation clef qui isole le quatrième réacteur détruit de la centrale nucléaire de Tchernobyl et empêche la libération de matériaux radioactifs dans l'environnement, s'est retrouvé sans alimentation électrique», a détaillé le ministère, ajoutant que des spécialistes s'efforçaient de rétablir le courant.

Il n'a pas précisé les conséquences de l'arrêt de l'alimentation électrique, et la Russie n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Le Nouveau confinement sécurisé – ou Arche de Tchernobyl -, achevé en 2016, est une vaste structure métallique recouvrant les vestiges du réacteur numéro 4 et empêchant la libération de matériaux radioactifs.

Une attaque de drone russe l'a endommagé en février, sans entraîner une augmentation des radiations selon les autorités ukrainiennes.

