  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Dialogue constructif» compliqué Le sommet des Amériques reporté à 2026

ATS

4.11.2025 - 01:36

Le sommet des Amériques, qui devait se tenir en République dominicaine du 1er au 6 décembre, a été reporté à 2026 sans date précise. La décision a été prise après «analyse de la situation de la région», a annoncé le gouvernement dominicain lundi.

Il faudra attendre au moins jusqu'en 2026 pour revoir les dirigeants des Amériques se retrouver lors d'un sommet.
Il faudra attendre au moins jusqu'en 2026 pour revoir les dirigeants des Amériques se retrouver lors d'un sommet.
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 01:36

04.11.2025, 07:09

«Après une analyse minutieuse de la situation dans la région, le gouvernement dominicain a décidé de reporter à l'année prochaine la tenue du Dixième Sommet des Amériques», selon le communiqué évoquant «les profondes divergences qui compliquent actuellement un dialogue productif dans les Amériques».

«À cette situation s'ajoute l'impact causé par les récents événements climatiques qui ont gravement affecté plusieurs pays des Caraïbes», indique le texte, après le passage dévastateur de l'ouragan Melissa.

«Cette mesure a été convenue avec nos partenaires les plus proches, y compris les États-Unis, initiateurs originaux de ce forum, ainsi que d'autres pays clés. De même, nous avons consulté les représentants des principales institutions internationales (...) l'Organisation des États Américains (OEA) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID)», poursuit le gouvernement.

Le déploiement américain a créé des tensions non seulement avec le Venezuela, le principal pays visé par les opérations, mais aussi avec la Colombie de Gustavo Petro et même le Brésil.

Une intervention des Etats-Unis au Venezuela «peut enflammer l'Amérique du Sud» et ne sera pas acceptée par le Brésil, a averti, dans un entretien à l'AFP, le conseiller spécial du président Lula pour les Affaires étrangères, Celso Amorim.

Le président américain, qui a reconnu avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA sur le territoire vénézuélien, a récemment évoqué de possibles frappes terrestres visant des cibles «narcoterroristes».

Les Etats-Unis procèdent depuis début septembre à des frappes aériennes dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des narcotrafiquants. Au total, le gouvernement américain a revendiqué 15 attaques ces dernières semaines, faisant au moins 65 morts.

Les Etats-Unis ont déployé huit navires de guerre dans les Caraïbes et des avions de chasse F-35 à Porto Rico. Un porte-avions américain, le plus gros au monde, est également en route pour la zone.

Le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, que les Etats-Unis considèrent comme illégitime et qui est inculpé aux Etats-Unis pour narcotrafic, a accusé Washington de prendre prétexte du trafic de drogue «pour imposer un changement de régime» à Caracas et s'emparer du pétrole vénézuélien.

Par ailleurs, Saint-Domingue avait déja indiqué que Cuba, le Nicaragua et le Venezuela n'étaient pas invités au sommet qui devait se tenir dans la station balnéaire de Punta Cana.

Désapprouvant cette décision, le Mexique et de la Colombie avaient annoncé mi-octobre qu'ils n'y participeraient pas.

Les plus lus

Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
«On ne sait jamais si on rentrera vivant» - Ces chauffeurs routiers défient la mort !
Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»
«Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !
Face à Trump, le Canada promet un budget de rupture
Un personnage au coeur d'un vaste scandale de dopage est mort