  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

C'est confirmé Le sommet Poutine-Trump aura lieu sur une base militaire en Alaska

ATS

13.8.2025 - 17:40

Le sommet vendredi entre le président américain, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, aura lieu sur une grande base militaire près d'Anchorage, la principale ville d'Alaska, a confirmé mercredi une responsable de la Maison Blanche.

La base américaine de Elmendorf-Richardson, sur le tarmac de laquelle on voit Donald Trump à l'occasion d'une escale en direction du Japon lors de sa première présidence en 2019.
La base américaine de Elmendorf-Richardson, sur le tarmac de laquelle on voit Donald Trump à l'occasion d'une escale en direction du Japon lors de sa première présidence en 2019.
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 17:40

13.08.2025, 17:50

C'est la base Elmendorf-Richardson, une vaste installation de l'armée de terre et de l'armée de l'air américaines au nord de la ville, qui va accueillir la rencontre à propos de la guerre en Ukraine.

Sa longue piste d'atterrissage est régulièrement utilisée par le président américain ou ses ministres comme étape de ravitaillement lors de voyages officiels en Asie.

C'est l'une des deux principales bases aériennes en Alaska, d'où partent régulièrement des avions de chasse afin d'intercepter des avions russes s'approchant un peu trop de l'espace aérien américain dans la région.

L'Alaska demeure une zone hautement stratégique depuis la Guerre froide et accueille toujours une importante base de missiles de défense, au moment où Donald Trump rêve de mettre en place son «Dôme d'or» contre les missiles balistiques ou de croisière.

Les plus lus

Il provoque un grave accident au volant d'un bolide, il est expulsé de Suisse
Genève trie les véhicules: pas de centre-ville pour les plus polluants
Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !
Pas d’accord avec les États-Unis : le coût des F-35 dépassera six milliards de francs
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Le drame sportif avec Chalamet et Paltrow s'annonce «hot» !