  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lecornu sur une corde raide France: le souffle de la colère sociale réinvestit la rue

ATS

18.9.2025 - 11:24

Écoles et transports perturbés, cortèges massifs attendus et projets d'actions coup de poing: la colère sociale souffle en France jeudi, pour la seconde fois en huit jours, pour tenter d'imposer d'autres choix budgétaires à un Premier ministre sur une corde raide.

Une affiche (à droite) indique « Pour nos salaires, nos retraites, les services publics, la justice sociale, le 18 septembre dans les rues partout en France » et appelle à une grève nationale, à Malakoff près de Paris, France, le 18 septembre 2025. Les syndicats français appellent à une grève nationale et à des manifestations de masse contre les coupes prévues dans le projet de budget du gouvernement pour 2026. EPA/MOHAMMED BADRA
Une affiche (à droite) indique « Pour nos salaires, nos retraites, les services publics, la justice sociale, le 18 septembre dans les rues partout en France » et appelle à une grève nationale, à Malakoff près de Paris, France, le 18 septembre 2025. Les syndicats français appellent à une grève nationale et à des manifestations de masse contre les coupes prévues dans le projet de budget du gouvernement pour 2026. EPA/MOHAMMED BADRA
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 11:24

18.09.2025, 11:28

A 07h00, «42 événements, dont 25 sur la voie publique», réunissant 1200 manifestants, étaient recensés sur le territoire, selon une source policière faisant état de deux interpellations.

Parmi les blocages, celui du lycée Maurice-Ravel dans le 20e arrondissement de Paris par au moins 300 lycéens brandissant des pancartes «bloque ton lycée contre l'austérité», a constaté l'AFP.

A Marseille, des petits groupes qui tentaient de se rassembler ont été rapidement dispersés, parfois à coup de lacrymogènes, notamment dans le quartier de la Joliette, près du port, selon l'AFP. Des appels avaient été lancés sur les réseaux pour bloquer dans ce quartier le siège de l'armateur CMA-CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé.

«Il y a eu du stress, mais tout roule». Mouvement social en France: des perturbations limitées en Suisse

«Il y a eu du stress, mais tout roule»Mouvement social en France: des perturbations limitées en Suisse

Le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau a évoqué une tentative, déjouée, de «sabotage» sur un réseau d'eau en Martinique et des «points de blocage débloqués» en région parisienne.

«Conforme aux attentes»

Les perturbations dans les transports en commun sont quant à elles «conformes aux attentes», avec la plupart des métros et RER qui ne circuleront qu'aux heures de pointe, a indiqué la RATP à l'AFP.

Au total, jusqu'à 900.000 manifestants sont attendus par les autorités, une affluence qui dépasserait largement la mobilisation, moins structurée, du 10 septembre (près de 200.000 personnes d'après le décompte officiel) et égalerait celle des journées d'action contre la réforme des retraites en 2023.

De Montpellier (10h30) à Lille (14h30) en passant par Saint-Malo (11h00) ou Rennes (13h00), quelque 250 cortèges sont prévus dans toute la France, avec pas moins d'un tiers d'enseignants grévistes dans les écoles et de fortes perturbations également sur les trains Intercités.

Les neuf leaders syndicaux seront réunis à Paris, où le cortège s'élancera à 14h00 de la place de la Bastille (dans l'est de la capitale) en direction de la place de la Nation.

Plusieurs responsables de gauche devraient également défiler, comme l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon qui manifestera à Marseille dès 10h30.

Un dispositif de sécurité du même ordre que le 10 septembre a été déployé avec environ 80'000 policiers et gendarmes, appuyés par des drones, 24 engins blindés Centaure et dix canons à eau. Bruno Retailleau avait mis en garde contre une «convergence des violents» et des risques de casse.

Les pharmaciens se mobilisent, eux aussi, pour dénoncer la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques. Environ neuf officines sur 10 devraient rester fermées.

Signaux d'apaisement

Les signaux d'apaisement qu'a tenté d'envoyer le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu en abandonnant l'impopulaire suppression de deux jours fériés et en supprimant les «avantages à vie» des anciens Premiers ministres, n'ont pas essoufflé la mobilisation.

Refus d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage et du gel des prestations sociales, demande de moyens pour les services publics et de justice fiscale... Les revendications sont nombreuses et les crispations sur la très controversée réforme des retraites, adoptée sans vote en 2023, persistent.

«Nous récoltons aujourd'hui le résultat de la mobilisation enclenchée il y a deux ans» contre cette réforme, a estimé mercredi dans Libération la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, qui réclame toujours son «abrogation».

Son homologue de la CFDT, Marylise Léon, a appelé dans le Parisien à sa «suspension». Ce serait une «preuve que le gouvernement aurait entendu les revendications», a-t-elle jugé.

Comme aux grandes heures de la mobilisation de 2023, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires font front commun pour dénoncer les mesures d'économie annoncées par François Bayrou en juillet.

Pourtant, des divergences apparaissent déjà dans ce front, depuis la réception des syndicats à Matignon ces derniers jours. Sophie Binet en est sortie en dénonçant une rupture de façade avec les choix de François Bayrou tandis que François Hommeril (CFE-CGC) a estimé que cet entretien ouvrait «des perspectives» et Cyril Chabanier (CFTC) a senti «un Premier ministre prêt à bouger les lignes».

Marylise Léon a reconnu certains signaux d'ouverture mais plaidé pour que le monde du travail ne soit pas «le seul à payer» la facture.

Le plan de François Bayrou prévoyait un effort massif d'économies de 44 milliards d'euros pour le budget 2026. Son successeur a l'intention d'en faire un point de départ, avant de laisser les parlementaires l'amender.

En attendant, de nouveaux mots d'ordre sur les réseaux sociaux appellent à poursuivre la mobilisation sur les places des villes dimanche, avec des balais comme symbole de colère.

Les plus lus

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
La police vaudoise met en garde les détenteurs d'armes à feu
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé