Le torchon brûle entre le premier ministre canadien et Trump !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Discours remarqué Le torchon brûle entre le premier ministre canadien et Trump !

ATS

23.1.2026 - 07:01

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi retirer son invitation adressée au premier ministre canadien, Mark Carney, pour rejoindre son «Conseil de paix». Plusieurs pays, dont la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, ont déjà fait part de leur refus d'y participer.

Keystone-SDA

23.01.2026, 07:01

«Veuillez considérer la présente lettre comme une notification du retrait par le Conseil de paix de son invitation à participer à ce qui sera le conseil de dirigeants le plus prestigieux jamais réuni», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

Après avoir bousculé l'ordre mondial et s'être retiré de plusieurs instances de l'ONU, Donald Trump s'essaie à la création d'une institution internationale avec son «Conseil de paix» autoproclamé, qui laisse certains experts sceptiques.

La France et le Royaume-Uni ont refusé d'y participer, tandis que l'Union européenne a exprimé de «sérieux doutes» sur cette organisation, qui accorde une large place aux partenaires historiques des Etats-Unis au Moyen-Orient, aux alliés idéologiques de Donald Trump et aux pays désireux d'attirer l'attention du président américain.

Davos sous tension. L’UE défie Trump, Macron hausse le ton: «Le respect plutôt que les brutes»

Davos sous tensionL’UE défie Trump, Macron hausse le ton: «Le respect plutôt que les brutes»

«Déclin démocratique»

Lors d'un discours particulièrement remarqué au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), M. Carney avait pointé mardi la fracture de l'ordre mondial et avait appelé les «puissances moyennes» à s'unir pour faire face aux forces «hégémoniques». Ce à quoi Donald Trump lui avait répondu que le Canada existait «grâce aux Etats-Unis».

Le Canada «n'existe pas grâce aux Etats-Unis», a rétorqué jeudi le premier ministre canadien. «Le Canada prospère parce que nous sommes canadiens. Nous sommes maîtres chez nous. C'est notre pays. C'est notre avenir», a-t-il dit à Québec, expliquant vouloir faire de son pays un «phare» en cette période de «déclin démocratique».

«Nous pouvons montrer qu'une autre voie est possible, que la trajectoire de l'histoire n'est pas destinée à se courber vers l'autoritarisme et l'exclusion, mais qu'il peut encore se courber vers le progrès», a ajouté le premier ministre canadien.

Les plus lus

Le torchon brûle entre le premier ministre canadien et Trump !
Drame de Crans-Montana : les représentants de la commune devant la justice ?
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
On sait d’où vient l’ecchymose à la main de Donald Trump
Trump refroidit les touristes: les voyages vers les USA s’effondrent
«On reste à un tweet près de la prochaine crise»