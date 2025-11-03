  1. Clients Privés
Figure incontournable Le «Trudeau néerlandais» choisi pour diriger une alliance de gauche

ATS

3.11.2025 - 13:02

L'alliance de gauche néerlandaise entre les Verts et le Parti travailliste a choisi lundi Jesse Klaver comme son nouveau dirigeant. Ce jeune adepte des réseaux sociaux succède à Frans Timmermans, qui a démissionné à la suite de résultats décevants aux législatives.

Avec ses boucles brunes, Jesse Klaver est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration (archives).
Avec ses boucles brunes, Jesse Klaver est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 13:02

03.11.2025, 13:37

La première mission de M. Klaver sera probablement d'entamer des négociations de coalition avec le centriste Rob Jetten, vainqueur des élections, qui souhaite une large coalition regroupant la gauche et la droite.

«Jesse est l'un des moteurs de notre coopération de gauche, et nous lui sommes reconnaissants d'assumer désormais la responsabilité de diriger le groupe parlementaire», a déclaré l'alliance sur la plateforme X.

Leader des Verts depuis 2015, M. Klaver, 39 ans, est une figure incontournable de la politique néerlandaise depuis des années, malgré son jeune âge.

Avec ses boucles brunes, il est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration. Il boit d'ailleurs son café dans une tasse qui porte la citation du président américain: «Une seule personne peut faire la différence, et chacun doit essayer.»

Clin d'oeil du destin, même son nom complet, «Jesse Feras Klaver» rappelle les initiales de JFK. Il est fils unique d'un père d'origine marocaine absent et d'une mère néerlando-indonésienne.

Des bulletins de vote disparus. Élections aux Pays-Bas : Wilders relaie des accusations non étayées d’irrégularités

Des bulletins de vote disparusÉlections aux Pays-Bas : Wilders relaie des accusations non étayées d’irrégularités

M. Klaver a été décrit comme «l'anti-Wilders», en référence à Geert Wilders, leader d'extrême droite anti-islam et anti-immigration.

Plus jeune chef de parti que les Pays-Bas aient jamais connu, M. Klaver a été élevé principalement par ses grands-parents dans un logement social, dans une banlieue de Roosendaal (sud).

Contrairement à «ce que certains politiciens voudraient vous faire croire, les Pays-Bas sont un pays d'immigration», a déclaré M. Klaver à l'AFP dans une interview en 2017. «Je suis le fruit de cette immigration», a-t-il ajouté.

L'ancien vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, 64 ans, a démissionné mercredi après la déconvenue électorale de son groupe de gauche, qui a obtenu 20 sièges au Parlement contre 25 au précédent scrutin. «Il est normal que je prenne du recul et que je cède la direction de notre mouvement à la prochaine génération», a-t-il déclaré.

Pays-Bas. Le parti centriste D66 remporte les élections face à l'extrême droite

Pays-BasLe parti centriste D66 remporte les élections face à l'extrême droite

