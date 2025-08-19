  1. Clients Privés
«Politique cruelle et inhumaine» Le Venezuela dénonce le «kidnapping» de 66 enfants aux Etats-Unis

ATS

19.8.2025 - 22:12

Le gouvernement vénézuélien a assuré mardi que 66 enfants vénézuéliens étaient toujours «kidnappés» aux Etats-Unis après avoir été séparés de leurs parents lors du processus d'expulsion vers le Venezuela.

Nicolás Maduro a lancé un projet pour le retour volontaire des migrants (archives).
sda

Keystone-SDA

19.08.2025, 22:12

Caracas, qui a déjà obtenu le retour de plusieurs enfants, exige de l'administration du président américain Donald Trump que les enfants soient remis aux autorités vénézuéliennes pour leur retour au pays avec leurs familles.

«Nous avons 66 enfants kidnappés aux Etats-Unis, c'est un chiffre qui augmente chaque jour, c'est quelque chose de très préoccupant. C'est une politique cruelle et inhumaine», a déclaré Camila Fabri, présidente du plan gouvernemental «Retour à la Patrie» lancé en 2018 par le président Nicolas Maduro pour le retour volontaire des migrants.

Lettre à Melania

«Nous allons ramener les 66 enfants», a-t-elle promis en compagnie d'un groupe de mères qui ont lu une lettre adressée à la Première Dame des Etats-Unis, Melania Trump, dans laquelle elles lui demandent d'intercéder pour les enfants placés dans des foyers d'accueil.

De nationalité italienne, Fabri est l'épouse d'Alex Saab, homme d'affaires colombien naturalisé vénézuélien accusé d'être l'"homme de paille» du président Nicolas Maduro. Arrêté au Cap-Vert, puis emprisonné aux Etats-Unis, il a été libéré en 2023 lors d'un échange de prisonniers entre Caracas et Washington.

Jusqu'à présent, 21 enfants, dont Maikelys Espinoza, fille de l'un des 252 migrants vénézuéliens déportés par les Etats-Unis dans une prison de haute sécurité au Salvador et libérés le 18 juillet après un nouvel échange de prisonniers, sont retournés au pays.

Plus de 10'000 rapatriés

Le pouvoir a réclamé le retour des enfants en appelant à des manifestations et en déployant une importante propagande dans les médias officiels.

Fabri a également indiqué qu'en 2025, 10'631 migrants vénézuéliens ont été rapatriés. Ce chiffre inclut les expulsés des Etats-Unis mais aussi les migrants bloqués au Mexique qui ont été ramenés grâce au plan Retour à la Patrie.

