Le Venezuela n'est ni «subordonné ni soumis» aux Etats-Unis, a affirmé jeudi la présidente ad interim du pays, Delcy Rodriguez. Elle a évoqué la «loyauté» envers le président vénézuélien Nicolás Maduro, capturé par les Etats-Unis le 3 janvier.

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez est devenue la présidente par intérim du Venezuela après la capture de Nicolás Maduro par les Etats-Unis le 3 janvier (archives). ats

Keystone-SDA ATS

«Nous avons une dignité historique et nous avons un engagement et une loyauté envers le président Nicolás Maduro, qui a été enlevé», a-t-elle lancé lors d'une cérémonie en hommage aux morts survenus lors de l'opération américaine. Le raid a fait une centaine de morts, selon les chiffres officiels.

Dans un entretien au New York Times, le président américain Donald Trump a affirmé de son côté que les Etats-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela, riche des plus grandes réserves d'hydrocarbures prouvées au monde.

M. Trump, qui doit recevoir vendredi les dirigeants de grands groupes pétroliers américains pour leur vanter les «immenses» opportunités au Venezuela, se félicite de la «très bonne entente» avec le pouvoir intérimaire à Caracas. «Ils nous donnent tout ce que nous jugeons nécessaire», a-t-il dit.

«Seul l'avenir nous dira» combien de temps Washington entend garder une tutelle sur Caracas, a encore dit le président américain qui avait évalué à «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole» la quantité de brut que va livrer le Venezuela aux Etats-Unis et qui entend contrôler directement les recettes qui résulteront de la vente.

Prisonniers libérés

Un peu plus tôt, Caracas avait annoncé la libération de «nombreux prisonniers», dont des étrangers, une première vague de relaxes depuis le début de son mandat. Parmi eux figure l'ancien candidat à la présidentielle Enrique Marquez.

Le gouvernement espagnol a annoncé dans la foulée la libération de cinq Espagnols, en route selon Madrid pour l'Espagne. L'avocate et militante vénézuélienne Rocio San Miguel, qui possède aussi la nationalité espagnole, fait partie de ce groupe. Elle avait été arrêtée en février 2024,et son procès avait été plusieurs fois reporté. Elle «va bien», a affirmé son avocate.

Dans la soirée, la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado avait salué ces libérations. «Aujourd'hui, la vérité, pourchassée et réduite au silence pendant des années, parvient à se frayer un chemin», a dit la lauréate du prix Nobel de la paix 2025.

L'ONG Foro penal estimait avant jeudi à 806 le nombre de prisonniers politiques au Venezuela, dont 175 militaires. Certains parmi eux ont été écroués à l'Hélicoïde, une prison redoutée et gérée par les services de renseignements.

Un sommet des guérillas

Jeudi, trois navires affrétés par Chevron transportaient du pétrole du Venezuela vers les États-Unis, selon une analyse de l'AFP de données de suivi maritime, alors que les pressions de Washington sur Caracas font craindre une saturation des capacités de stockage du pays.

La société publique Petroleos de Venezuela (PDVSA) a indiqué mener «des négociations avec les Etats-Unis en vue de la vente de volumes de pétrole, dans le cadre des relations commerciales qui existent entre les deux pays».

Par ailleurs, la compagnie aérienne panaméenne Copa a annoncé jeudi la reprise de ses vols à destination et en provenance de Caracas, arguant d'une amélioration des conditions opérationnelles de l'espace aérien».

A la frontière, les tensions restent vives. Le président colombien Gustavo Petro et son homologue américain «se sont engagés à mener des actions conjointes» contre la guérilla ELN qui opère à la frontière avec le Venezuela, selon le gouvernement de Bogota.

Parallèlement, le guérillero le plus recherché de la Colombie, connu sous le nom d'Iván Mordisco, a affirmé jeudi avoir convoqué un sommet de guérillas après l'opération américaine sur le sol vénézuélien