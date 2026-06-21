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Tout commence ce dimanche JD Vance est arrivé au Bürgenstock pour lancer les négociations avec Téhéran

ATS

21.6.2026 - 06:33

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 06h40 pour les négociations avec l'Iran prévues dimanche, selon des sources convergentes. La délégation de Téhéran avait elle rejoint l'hôtel samedi soir déjà.

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock (NW) – Gallery
Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock (NW) – Gallery. Le vice-président américain JD Vance, s'était exprimé juste avant de s'envoler pour la Suisse.

Le vice-président américain JD Vance, s'était exprimé juste avant de s'envoler pour la Suisse.

Photo: ATS

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock (NW) – Gallery. Le convoi du vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 06h40.

Le convoi du vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 06h40.

Photo: ATS

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock (NW) – Gallery
Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock (NW) – Gallery. Le vice-président américain JD Vance, s'était exprimé juste avant de s'envoler pour la Suisse.

Le vice-président américain JD Vance, s'était exprimé juste avant de s'envoler pour la Suisse.

Photo: ATS

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock (NW) – Gallery. Le convoi du vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 06h40.

Le convoi du vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 06h40.

Photo: ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 06:33

21.06.2026, 08:50

M. Vance et son épouse avaient atterri à 05h59 locales à Emmen (LU), selon le porte-parole du vice-président. Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, étaient eux depuis samedi sur le site nidwaldien.

Parmi les médiateurs, le Qatar, propriétaire de l'hôtel, était représenté à haut nouveau depuis vendredi. Le Pakistan a annoncé samedi soir envoyer le Premier ministre Shehbaz Sharif et le puissant chef de l'armée pakistanaise.

Accord USA-Iran. Le vice-président américain, JD Vance, en route vers la Suisse

Accord USA-IranLe vice-président américain, JD Vance, en route vers la Suisse

Après avoir été reportées vendredi, les négociations techniques, qui devraient durer jusqu'à deux mois environ, pour passer du protocole d'accord signé mercredi par Washington et Téhéran à un arrangement final doivent débuter ce dimanche. La question du nucléaire iranien est notamment au menu.

Erratum : une version antérieure de cet article indiquait un nom erroné pour le Premier ministre pakistanais. Il s’agit bien de Shehbaz Sharif.

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01.03.2026

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