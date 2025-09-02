  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une parade de 40'000 personnes Le Vietnam a fêté ses 80 ans d'indépendance 

ATS

2.9.2025 - 05:25

Le Vietnam a fêté mardi les 80 ans de son indépendance de la tutelle française avec la plus grande parade de son histoire. Le cortège, qui louait la résilience du pays face aux défis sans aucune référence aux anciens ennemis, comptait 40'000 militaires et civils.

Le défilé à Hanoï comptait 40'000 militaires et civils,, mais aussi des chars d'assaut, des drones, des systèmes radar, des missiles et despièces d'artillerie, le tout survolé par des hélicoptères et des avions.
Le défilé à Hanoï comptait 40'000 militaires et civils,, mais aussi des chars d'assaut, des drones, des systèmes radar, des missiles et despièces d'artillerie, le tout survolé par des hélicoptères et des avions.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 05:25

02.09.2025, 07:03

Ils se sont élancés peu après l'aube, aux côtés de chars d'assaut, drones, systèmes radar, missiles et autres pièces d'artillerie, le tout survolé par des hélicoptères et des avions.

C'est le secrétaire général du parti communiste To Lam, l'homme le plus puissant du pays, qui a donné le coup d'envoi de cette grande fête devant des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup avaient campé toute la nuit dans des rues bondées pour s'assurer d'être aux premières loges.

Des vents à 160km/h. Le typhon Kajiki s'approche du Vietnam: 30'000 personnes évacuées

Des vents à 160km/hLe typhon Kajiki s'approche du Vietnam: 30'000 personnes évacuées

«Notre nation a surmonté des difficultés et des défis innombrables. Notre pays est passé d'une colonie à une nation indépendante et unifiée, qui continue d'avancer vers la modernité», a déclaré le dirigeant vietnamien.

L'ampleur du défilé a dépassé celle des 50 ans de la chute de Saïgon, célébrée le 30 avril dernier, qui avait marqué la réunification du pays sous l'égide communiste, ainsi que des 40 ans de l'indépendance.

Soldats russes

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh de la capitale, le chef révolutionnaire Ho Chi Minh déclarait la naissance de la République démocratique du Vietnam, profitant de l'affaiblissement de la puissance coloniale française et du retrait de l'occupant japonais.

S'ensuivront des années de guerre. Les forces françaises ne quitteront le Vietnam pour de bon qu'après leur défaite à Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. En amont de cette grande commémoration, la ville de Hanoï s'était parée d'innombrables drapeaux vietnamiens, recouvrant jusqu'aux maisons coloniales héritées des Français.

Vietnam. Naufrage dans la baie d'Halong: 35 morts et quatre disparus

VietnamNaufrage dans la baie d'Halong: 35 morts et quatre disparus

Pour le Vietnam, qui multiplie les partenariats y compris avec d'anciens ennemis, cet anniversaire était avant tout l'occasion de louer sa propre voie, fort d'une croissance de plus de 7% en 2024, l'une des plus véloces de la région.

Le secrétaire général To Lam n'a fait aucune référence à la France, aux Etats-Unis ou à tout autre pays dans son discours. La parade s'est déroulée sous les yeux du numéro trois du gouvernement chinois Zhao Leji, de l'influent ex-premier ministre cambodgien Hun Sen et du président cubain Miguel Diaz-Canel. Des compagnies chinoise, laotienne et cambodgienne d'une centaine de soldats chacune ont pris part à la marche, tout comme une trentaine de militaires russes.

Les plus lus

«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
«Nous ne voulons pas polémiquer avec la France» - Des propos de Bayrou font un tollé
Le monde de la tech’ alerte : l’IA rend le hacking accessible à tous