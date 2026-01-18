Le WEF va accueillir un Donald Trump «triomphant»

Le Forum économique mondial (WEF) va s'ouvrir la semaine prochaine avec comme point d'orgue la venue de Donald Trump mercredi. Les spécialistes s'attendent à voir un président américain «triomphant» qui affichera ses succès. Côté suisse, l'enjeu sera de faire avancer la conclusion de l'accord sur les droits de douane qui pourrait aller «très vite», selon Guy Parmelin.

Le président américain interviendra mercredi après-midi dans la salle des congrès de Davos (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Le président américain, accompagné d'une large délégation, interviendra mercredi après-midi dans la salle des congrès de Davos. «Donald Trump va arriver triomphant en se positionnant comme l'empereur du monde», indique Romuald Sciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des Etats-Unis du think tank français IRIS.

Le président américain va montrer le nouvel ordre établi dans le monde, appuie Michel Celi Vegas, avocat et président du Centre d'échanges et coopération pour l'Amérique latine (CECAL), basé à Genève. A commencer par l'Amérique latine, où M. Trump a effectué une mission spectaculaire en capturant le président vénézuélien Nicolas Maduro.

L'opération sera affichée comme l'un des succès du républicain, qui convainc de nombreux dirigeants du sud du continent. Il sera d'ailleurs appuyé à Davos par ses alliés latino-américains également représentés en nombre. Le président du WEF André Hoffmann a assuré dans la presse que le républicain n'a pas influencé le programme.

«Le président américain est en train d'installer son hégémonie en Amérique latine où l'on observe un virage à droite qui va probablement se renforcer à l'issue des élections cette année au Brésil, en Colombie et au Pérou», observe M. Celi Vegas.

Europe conciliante

Cette hégémonie se confirmera si le dollar américain devient dans les prochains mois égal ou plus fort que l'euro sur le continent latino-américain, estime l'avocat. Ce qui aurait de quoi fragiliser le commerce avec l'Europe, où un accord avec le Mercosur se concrétise finalement après de longues années de blocage.

Côté européen, le ton sera plutôt conciliant face aux Etats-Unis, selon les spécialistes. «De nombreux dirigeants européens se couchent face à Trump», déclare M. Sciora. Il donne en exemple Emmanuel Macron dont la réaction à la chute du président vénézuélien Nicolas Maduro a été perçue comme partisane.

Le dirigeant français doit s'exprimer mardi à Davos. Le ton est monté récemment, Donald Trump ayant menacé plusieurs pays européens, dont la France, de nouveaux droits de douane jusqu'à ce qu'un accord de vente du Groenland, territoire autonome du Danemark, aux Etats-Unis soit conclu.

L'Ukraine sous le tapis

Autre succès que Donald Trump affichera au forum: le plan de paix à Gaza. Le président américain a annoncé ces derniers jours plusieurs avancées dans la délicate deuxième phase de ce plan imaginé par les Etats-Unis.

Des avancées concrètes à Davos sur ce dossier sont possibles, selon M. Sciora. Le premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Mustafa, ainsi que le président israélien Isaac Herzog et les dirigeants de pays-clés dans les négociations au Proche-Orient, participeront au forum.

Le président américain sera en revanche certainement moins prolixe sur le conflit en Ukraine, où la paix promise n'aboutit pas. «Il s'agit d'un échec pour Donald Trump, qui avait promis la fin de la guerre en 24h», déclare l'analyste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent dans la station grisonne.

Focus sur les droits de douane

Côté suisse, l'enjeu sera surtout de faire avancer l'accord sur les droits de douane qui doit encore être formellement adopté d'ici fin mars. Le mandat de négociations est prêt à Berne. Si les Américains sont également prêts, des discussions auront lieu à Davos et ça peut aller «très vite», a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin dans la presse.

Berne et Washington s'étaient mises d'accord en novembre pour faire passer les taxes américaines sur les produits suisses de 39 à 15% à l'issue d'âpres discussions. Le défi sera aussi logistique. Les forces de sécurité devront assurer la protection d'un nombre record de personnalités en raison de la venue de M. Trump dans la station grisonne.

Elles auront aussi à gérer plusieurs actions annoncées en opposition au président américain. Le ministre de la défense Martin Pfister, qui se rend pour la première fois au WEF dans cette fonction, visitera les troupes lundi. Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis participeront également au forum.