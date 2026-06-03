L’échec de Trump en Iran

D’abord, les éternelles promesses d’une fin imminente de la guerre. Puis le récit d’un mollah implorant la conclusion d’un accord. Et finalement, des négociations qui capotent sans même que Donald Trump en soit informé. L’offensive du président américain contre l’Iran ressemble de plus en plus à la « débâcle » qu’il reprochait autrefois à Barack Obama.

Sa guerre contre l'Iran ne se déroule pas comme souhaité : Donald Trump dépose une couronne sur la tombe du soldat inconnu à Arlington, en Virginie, le 25 mai. Image : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Donald Trump annonce depuis des semaines l'imminence d'un accord avec l'Iran - mais aucune percée n'a eu lieu.

Le président américain affirme à plusieurs reprises que Téhéran fait pression pour un accord, alors que les négociations ont même été interrompues récemment.

Le conflit a un coût militaire et économique élevé et pèse sur l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

Jusqu'à présent, Trump n'a pas réussi à trouver une meilleure solution que son prédécesseur Barack Obama. Montre plus

L'accord éternellement proche

Si proche, et pourtant toujours hors de portée: selon Donald Trump, la fin de la guerre est imminente. Pourtant, ce discours se répète depuis des semaines.

Sur NBC News, le président états-unien a commenté ainsi la récente interruption des discussions par l’Iran: « S’ils ne veulent pas parler, cela me convient. Je pense que c’est correct. Je n’ai pas vraiment envie de parler non plus. On parle trop.»

Voilà comment Trump attise les attentes

Une chose est d’annoncer sans relâche une paix imminente pour influencer les marchés et l’électorat. Une autre est de faire comme si l’adversaire avait déjà capitulé.

Fait marquant : son propre gouvernement n’a même pas été informé de la rupture des négociations, reconnaît Donald Trump sur NBC News. Voilà pour la qualité de sa diplomatie.

Les excuses

Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il faut parfois en trouver l’explication. «J’ai affaire à des joueurs très intelligents», déclare Donald Trump dans le New York Times du 16 mai: «Ce sont des gens vraiment intelligents, des gens violents et des gens malveillants. Et quelques personnes très gentilles. Et certains sont très gentils, mais violents ; ils sont devenus violents.»

«Ils ne sont pas idiots ; d’une certaine manière, ils sont même très intelligents. Et ils savent bien négocier», affirme le 26 mars le président américain à propos du régime de Téhéran. «Ce sont de piètres combattants, mais ils savent bien négocier.»

Deux jours plus tard, il en rajoute une couche chez sa belle-fille Lara Trump sur Fox News: «Ce sont de très bons négociateurs, ils sont intelligents, mais au final, nous avons toutes les cartes en main parce que nous les avons vaincus militairement.»

Trump on Iran: A deal that would not be good for us is the line. We’re playing it out—we will see. They're very good negotiators, crafty. In the end, we have all the cards. pic.twitter.com/anSEzp9yZe — Acyn (@Acyn) May 28, 2026

Donald Trump ne se heurte toutefois pas seulement aux Iraniens «rusés», mais aussi à ceux qu’il accuse de le poignarder dans le dos sur le front intérieur. Le 19 mai, il évoque ce sujet depuis le chantier bruyant de la salle de bal à Washington.

«Comment voulez-vous vous sentir lorsque vous négociez, que vous gagnez tous les points, et qu’on vous dit: ‘À Washington, ils veulent vous empêcher de négocier’?», déplore-t-il. «C’est purement politique. Ce sont les stupides démocrates. Ils sont stupides. C’est un nouveau nom. C’est un nom très précis.»

Interrogé sur les critiques, Donald Trump demande le 1er juin qu’on ne lui mette pas des bâtons dans les roues: «Les stupides démocrates et certains républicains apparemment antipatriotiques ne comprennent-ils pas qu’il est beaucoup plus difficile pour moi de faire mon travail correctement et de négocier lorsque des hommes de main politiques ‘gazouillent’ négativement à une échelle jamais vue?»

Le post de Trump du 1er juin. TruthSocial/@realDonaldTrump

Son message se termine ainsi: «Asseyez-vous simplement et détendez-vous, tout finira par s’arranger — c’est toujours le cas!»

La guerre a un coût

Bien que la phase chaude de la guerre en Iran n’ait duré « que » du 28 février au 8 avril, elle a coûté à l’Oncle Sam un volume considérable de munitions. Un groupe de réflexion basé à Washington, le Center for Strategic and International Studies (CSIS), estime qu’il faudra «de nombreuses années» pour reconstituer les stocks de missiles antiaériens de type THAAD et Patriot, ainsi que de missiles de croisière de type Tomahawk.

Parallèlement, la BBC a analysé, à partir de données satellitaires, les dommages subis par les bases américaines au Proche-Orient : au moins vingt d’entre elles ont été touchées. Certains analystes estiment même que jusqu’à 28 installations ont été endommagées, rapportent les Britanniques.

Les contribuables américains ne sont pas les seuls à payer la facture. À la pompe, les prix de l’essence augmentent eux aussi. Donald Trump fait d’abord comme si la guerre en Iran n’avait aucun impact sur les États-Unis. Mais le 1er mai, il reconnaît: «Nous avons une légère hausse du prix de l’essence. Ce sera moins cher qu’avant. [Le prix] va s’effondrer.»

Trump on his message to Americans suffering because of high gas prices: "Once you explain that this is all about Iran having a nuclear weapon, people are willing to pay a little bit more."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 1. Juni 2026 um 21:30

Cela reste à voir. Après que la production de pétrole et de gaz au Moyen-Orient a subi des dommages, il faudra du temps pour retrouver les niveaux d’avant-guerre. En attendant, la course aux armements engagée par Donald Trump pèse sur l’ensemble de l’économie mondiale, et pas seulement en raison des prix de l’énergie.

« Le temps est compté pour éviter une crise mondiale de la sécurité alimentaire », avertit l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), alors qu’aucun engrais ne peut plus transiter par le détroit d’Ormuz. Fin mars déjà, Oxford Economics mettait en garde: «Une guerre prolongée en Iran pourrait plonger l’économie mondiale dans une récession».

La «débâcle» d'Obama

La paix dans le golfe Persique ne semble pas en vue. «Je m’en fiche vraiment. Je m’en fiche complètement», déclare Donald Trump sur CNBC à propos de l’interruption des discussions, lesquelles «commençaient de toute façon à devenir très ennuyeuses». Dans le même temps, il écrit le 1er juin sur Truth Social: «Les discussions vont se poursuivre, et à un rythme effréné». Qui peut s’y retrouver?

Trump: "We shouldn't have been in Iran" pic.twitter.com/iUaQmTjZlQ — Aaron Rupar (@atrupar) May 31, 2026

Ce que la Maison-Blanche pourra négocier à long terme avec Téhéran relève, pour l’heure, de l’incertitude la plus totale. Un fait demeure : le contrôle du détroit d’Ormuz est désormais remis en question, contrairement à la période précédant l’attaque de Donald Trump le 22 février, lorsque cette voie maritime restait pleinement libre.

Washington aura en tout cas bien du mal à obtenir un accord comparable à celui conclu sous la présidence de Barack Obama. Dans le cadre du Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) de 2015, la production d’uranium avait été encadrée et placée sous surveillance, en échange d’un allègement partiel des sanctions.

President Obama on Iran: “We pulled it off without firing a missile. We got 97% of their enriched uranium out. There’s no dispute that it worked and we didn’t have to kill a whole bunch of people or shut down the Strait of Hormuz” pic.twitter.com/ELRAVFwW7y — Marco Foster (@MarcoFoster_) May 13, 2026

Donald Trump souligne qu’il peut obtenir mieux que ce résultat. «L’accord avec l’Iran sera soit un accord formidable et sensé, soit il n’y aura pas d’accord», écrit-il le 25 mai sur Truth Social.

Jessica Tarlov fact checked Jesse Watters in the same segment after he implied that Trump would be giving Iran its own money back unlike Obama. Tarlov explains that Obama was also giving Iran its own money as part of the JCPOA (Iran nuclear deal). pic.twitter.com/919dszQ8Xq — Decoding Fox News (@DecodingFoxNews) May 27, 2026

Et: «Ce sera l’exact opposé du désastre du JCPOA, négocié par l’administration Obama défaillante, qui constitue une voie directe et ouverte vers une arme nucléaire pour l’Iran.»

How did the U.S. and Iran get here?



Trump didn’t like the JCPOA because it was Obama’s deal. He pulled the U.S. out (2018), killed Iran’s top general (2020), launched two wars on Iran (2025 & 2026) which led to a new global crisis: Strait of Hormuz



Our conversation on… pic.twitter.com/oYksdFYeKS — Negar Mortazavi نگار مرتضوی (@NegarMortazavi) June 1, 2026

Désormais, l’Iran revendique le contrôle du détroit d’Ormuz, refuse tout compromis sur l’enrichissement de l’uranium, réclame des réparations ainsi qu’une levée des sanctions, dans un contexte où l’économie mondiale est déjà sous tension.

Donald Trump a échoué.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.