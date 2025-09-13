  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'ai décidé de...» France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés

ATS

13.9.2025 - 20:11

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé samedi qu'il allait revenir sur la suppression de deux jours fériés prévue par son prédécesseur François Bayrou pour réduire le déficit budgétaire, et tendu la main à la gauche pour mener avec elle «une «discussion parlementaire moderne et franche».

«J'ai décidé de retirer la suppression de deux jours fériés», a déclaré le nouveau Premier ministre dans un entretien à la presse quotidienne régionale mis en ligne samedi.
«J'ai décidé de retirer la suppression de deux jours fériés», a déclaré le nouveau Premier ministre dans un entretien à la presse quotidienne régionale mis en ligne samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 20:11

«J'ai décidé de retirer la suppression de deux jours fériés», a déclaré le nouveau Premier ministre dans un entretien à la presse quotidienne régionale mis en ligne samedi.

Ecartant un nouveau conclave sur les retraites, il a assuré miser sur «le dialogue avec les partenaires sociaux» pour trouver «d'autres sources de financement», dans cette interview publiée par plusieurs journaux dont Ouest-France, la Voix du Nord, Sud-Ouest, de même que les journaux de l'Est de la France du groupe Ebra, ainsi que le Midi Libre, la Dépêche ou Nice-Matin.

Pour sortir de l'impasse budgétaire, le chef du gouvernement nommé mardi veut mener une «discussion parlementaire moderne et franche, de très bon niveau» avec les socialistes, les Ecologistes et le Parti communiste.

«Cette gauche républicaine dont on connaît les valeurs doit s'émanciper de La France insoumise, qui s'exclut elle-même de la discussion et préfère le désordre. Ce sera difficile mais nécessaire pour donner un budget au pays», a-t-il précisé.

Taxes sur les très hauts patrimoines?

Sébastien Lecornu a évoqué aussi la question d'éventuelles discussions avec le RN. «Si vous me demandez s'il faut passer un accord politique avec le RN, la réponse est évidemment non. En revanche, refuser de discuter à l'Assemblée avec des députés élus par un tiers des Français, ça n'aurait aucun sens», a-t-il dit.

Interrogé sur l'éventuelle mise en place d'une taxe sur les très hauts patrimoines dite «Zucman» (du nom de l'économiste Gabriel Zucman), comme le demande la gauche, il s'est dit prêt à travailler sur des «questions de justice fiscale», tout en appelant à faire «attention au patrimoine professionnel, car c'est ce qui permet de créer des emplois et de la croissance en France».

49.3

Face à la demande du PS de ne pas recourir au 49.3, Sébastien Lecornu a dit souhaiter «ne pas être contraint de l'utiliser», sans toutefois s'engager à ne jamais dégainer cette arme constitutionnelle pour faire adopter le budget.

«Si c'était le cas, ce ne serait pas uniquement l'échec du Gouvernement, ce serait un échec pour tous, mais la France doit avoir un budget», a-t-il expliqué. Le Premier ministre a également annoncé l'ouverture «dès la semaine prochaine» de consultations en vue d'«un grand acte de décentralisation, de clarification et de liberté locale».

«Il faut que l'on définisse ce qu'on attend de l'Etat, au moment où les attentes seront de plus en plus fortes notamment sur le régalien», a-t-il déclaré, n'écartant pas la fusion ou la fermeture d'agences gouvernementales.

«Il faut se réorganiser pour être plus efficace. Ce sera à étudier au cas par cas, sans jamais tomber dans la critique facile de nos fonctionnaires qui font un travail remarquable», a-t-il souligné.

Les plus lus

Un vocal envoyé par erreur met les enquêteurs sur une piste macabre
«Même l’arbitre s’est excusé...» - Le Servette FC lésé à Zurich !
Cette fillette mystérieuse est-elle la prochaine souveraine de la Corée du Nord ?
Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré
Soirée de fête pour Lausanne, Genève et Fribourg