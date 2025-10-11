  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Lecornu veut former un gouvernement «libre», qui ne serait pas «prisonnier des partis»

Basile Mermoud

11.10.2025

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a souhaité samedi nommer «un gouvernement libre», comprenant des personnalités «avec des sensibilités partisanes mais pas emprisonnées par les partis», en répétant qu'il n'avait pour lui-même «pas d'agenda» ni «d'autre ambition que de sortir de ce moment» qu'il a jugé «assez pénible pour tout le monde».

Sébastien Lecornu s’adressant à la presse après une visite dans un commissariat de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue sud de Paris, le 11 octobre 2025.
Sébastien Lecornu s’adressant à la presse après une visite dans un commissariat de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue sud de Paris, le 11 octobre 2025.
AFP

Agence France-Presse

11.10.2025, 13:26

«Je ferai mon devoir et je ne serai pas un problème», a-t-il répété, à l'issue d'un déplacement au commissariat de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), en rappelant qu'il n'était pas «là pour faire la morale» mais n'avait «pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats» pour reprendre Matignon.

France. Démissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon

FranceDémissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon

Assurant qu'il «respecte» la décision du chef de LR Bruno Retailleau de ne plus participer au gouvernement, il a promis à destination du Parti socialiste que «tous les débats sont possibles» concernant la réforme des retraites, dont le parti à la rose réclame la suspension «complète et immédiate».

Les plus lus

«Ni chaud, ni froid» : à Pékin, les propos de Trump ne font plus réagir
«L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé
«Tous mes souvenirs ont été réduits en poussière» : le retour déchirant des Gazaouis
Plus de 70 bénévoles mobilisés pour nettoyer les maisons épargnées
Entretien en cours entre Zelensky et Donald Trump
Soudan : 60 morts dans une attaque de drone à El-Facher