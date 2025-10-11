Le Premier ministre Sébastien Lecornu a souhaité samedi nommer «un gouvernement libre», comprenant des personnalités «avec des sensibilités partisanes mais pas emprisonnées par les partis», en répétant qu'il n'avait pour lui-même «pas d'agenda» ni «d'autre ambition que de sortir de ce moment» qu'il a jugé «assez pénible pour tout le monde».

Sébastien Lecornu s’adressant à la presse après une visite dans un commissariat de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue sud de Paris, le 11 octobre 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Je ferai mon devoir et je ne serai pas un problème», a-t-il répété, à l'issue d'un déplacement au commissariat de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), en rappelant qu'il n'était pas «là pour faire la morale» mais n'avait «pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats» pour reprendre Matignon.

Assurant qu'il «respecte» la décision du chef de LR Bruno Retailleau de ne plus participer au gouvernement, il a promis à destination du Parti socialiste que «tous les débats sont possibles» concernant la réforme des retraites, dont le parti à la rose réclame la suspension «complète et immédiate».