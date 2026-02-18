  1. Clients Privés
Négociations Russie - Ukraine L’émissaire de la Maison-Blanche dément des échanges «très tendus»

ATS

18.2.2026 - 05:39

L'émissaire de la Maison-Blanche Steve Witkoff a salué le «progrès significatif» représenté par le processus de négociations rassemblant depuis mardi à Genève Russes et Ukrainiens pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Les discussions se poursuivent mercredi.

Steve Witkoff est l'un des deux négociateurs américains envoyés à Genève avec Jared Kushner.
Steve Witkoff est l'un des deux négociateurs américains envoyés à Genève avec Jared Kushner.
ats

Keystone-SDA

18.02.2026, 05:39

18.02.2026, 07:03

«Le succès du président [américain Donald] Trump à réunir ensemble les deux parties de cette guerre a apporté un progrès significatif», a indiqué mercredi sur le réseau social X le négociateur après une première journée de pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes sous médiation américaine.

«Les deux parties sont convenues d'informer leurs dirigeants respectifs et de continuer à travailler en vue d'un accord», a-t-il ajouté. Les discussions de mardi ont duré six heures. Une source proche de la délégation russe avait fait état d'échanges «très tendus».

Diplomatie. Les discussions Etats-Unis/Ukraine/Russie démarrent à Genève

DiplomatieLes discussions Etats-Unis/Ukraine/Russie démarrent à Genève

Concessions territoriales

Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois, qui prévoit notamment des concessions territoriales de la part de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentales.

Les négociations bloquent toutefois sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

Les discussions de Genève font suite à deux récentes sessions de pourparlers à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, qui n'avaient pas débouché sur de grands progrès.

Rencontre à Genève. Pourparlers sur l'Ukraine: la délégation russe est arrivée

Rencontre à GenèvePourparlers sur l'Ukraine: la délégation russe est arrivée

