L’émissaire économique du Kremlin en visite aux États-Unis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kirill Dmitriev L’émissaire économique du Kremlin en visite aux États-Unis

Basile Mermoud

24.10.2025

Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a affirmé vendredi se trouver aux Etats-Unis, deux jours après l'annonce par Washington de nouvelles sanctions contre la Russie sur les hydrocarbures.

Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine (archives). 
Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine (archives). 
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.10.2025, 19:16

«Arrivé aux Etats-Unis pour continuer le dialogue USA-Russie - visite plannifiée de longue date sur invitation de la partie américaine», a écrit M. Dmitriev sur X. Cette visite intervient au moment où la direction américaine a de nouveau fait part de sa frustration à l'égard de la Russie et de son refus d'envisager un cessez-le-feu dans la guerre lancée en 2022 en Ukraine.

Virage spectaculaire. Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

Virage spectaculaireTrump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine, disant ne pas vouloir de discussions «pour rien». L'émissaire du Kremlin a affirmé de son côté vendredi qu'il ferait valoir la position de Moscou sur la guerre en Ukraine auprès de membres de l'administration américaine, selon les agences russes.

L’Ukraine en toile de fond

«L'Ukraine empêche malheureusement le dialogue nécessaire, et le fait à la demande des Britanniques, à la demande des Européens, qui veulent que le conflit continue», a affirmé M. Dmitriev selon l'agence publique TASS. La Russie a régulièrement rejeté les propositions de cessez-le-feu autres qu'à ses conditions, exigeant notamment que l'Ukraine lui cède des territoires.

Efforts de paix. Les Européens aux côtés de Trump sur l'Ukraine

Efforts de paixLes Européens aux côtés de Trump sur l'Ukraine

Commentant le dernier train de sanctions américaines, M. Dmitriev, un ancien banquier de Goldman Sachs passé par l'université de Stanford, a affirmé qu'elles se retourneraient contre les Etats-Unis en faisant monter les prix des carburants pour les consommateurs américains. «Il y a toujours un potentiel de coopération avec la Russie, mais seulement si les intérêts russes sont traités avec respect», a-t-il dit.

Les Etats-Unis visent par leurs dernières sanctions deux géants des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil. Ce sont les premières sanctions d'importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir.

Les plus lus

Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou
Opération coup de poing : 1,5 tonne de montres contrefaites ont été détruites
Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !
L’émissaire économique du Kremlin en visite aux États-Unis
Mikaela Shiffrin entourée par de nombreuses incertitudes