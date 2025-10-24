L’émissaire économique du Kremlin en visite aux États-Unis

Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a affirmé vendredi se trouver aux Etats-Unis, deux jours après l'annonce par Washington de nouvelles sanctions contre la Russie sur les hydrocarbures.

Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Arrivé aux Etats-Unis pour continuer le dialogue USA-Russie - visite plannifiée de longue date sur invitation de la partie américaine», a écrit M. Dmitriev sur X. Cette visite intervient au moment où la direction américaine a de nouveau fait part de sa frustration à l'égard de la Russie et de son refus d'envisager un cessez-le-feu dans la guerre lancée en 2022 en Ukraine.

Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine, disant ne pas vouloir de discussions «pour rien». L'émissaire du Kremlin a affirmé de son côté vendredi qu'il ferait valoir la position de Moscou sur la guerre en Ukraine auprès de membres de l'administration américaine, selon les agences russes.

L’Ukraine en toile de fond

«L'Ukraine empêche malheureusement le dialogue nécessaire, et le fait à la demande des Britanniques, à la demande des Européens, qui veulent que le conflit continue», a affirmé M. Dmitriev selon l'agence publique TASS. La Russie a régulièrement rejeté les propositions de cessez-le-feu autres qu'à ses conditions, exigeant notamment que l'Ukraine lui cède des territoires.

Commentant le dernier train de sanctions américaines, M. Dmitriev, un ancien banquier de Goldman Sachs passé par l'université de Stanford, a affirmé qu'elles se retourneraient contre les Etats-Unis en faisant monter les prix des carburants pour les consommateurs américains. «Il y a toujours un potentiel de coopération avec la Russie, mais seulement si les intérêts russes sont traités avec respect», a-t-il dit.

Les Etats-Unis visent par leurs dernières sanctions deux géants des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil. Ce sont les premières sanctions d'importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir.