Trump fixe un ultimatum «L’enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas»

ATS

3.10.2025 - 16:39

Donald Trump a donné vendredi au Hamas jusqu'à dimanche 18h00 heure de Washington (minuit heure suisse) pour accepter l'accord sur Gaza. Il a transmis son ultimatum dans un message sur son réseau Truth Social.

Donald Trump fixe un ultimatum au Hamas à dimanche 18h00 (archives).
Donald Trump fixe un ultimatum au Hamas à dimanche 18h00 (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 16:39

03.10.2025, 16:50

«Si cet accord de la dernière chance n'est pas trouvé, l'enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas» a écrit le président américain. Le mouvement islamiste palestinien avait indiqué avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition américaine.

