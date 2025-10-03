Donald Trump a donné vendredi au Hamas jusqu'à dimanche 18h00 heure de Washington (minuit heure suisse) pour accepter l'accord sur Gaza. Il a transmis son ultimatum dans un message sur son réseau Truth Social.

Donald Trump fixe un ultimatum au Hamas à dimanche 18h00 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Si cet accord de la dernière chance n'est pas trouvé, l'enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas» a écrit le président américain. Le mouvement islamiste palestinien avait indiqué avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition américaine.