Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais

Sven Ziegler / trad.

28.10.2025

Longtemps jugés dépassés et vulnérables, les chars russes semblaient condamnés à servir de cibles faciles pour les drones kamikazes ukrainiens. Mais de récents rapports suggèrent qu’un bricolage ingénieux renforce désormais leur résistance. Une évolution qui pourrait bien rebattre les cartes sur le champ de bataille.

Le nouveau "porc-épic" a été recouvert de plaques.
Le nouveau "porc-épic" a été recouvert de plaques.
Screenshot X/@LoisAceLane

Sven Ziegler / trad.

28.10.2025, 15:59

28.10.2025, 17:39

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • L’armée russe hérisse ses chars d’épines métalliques et de blindages supplémentaires, surnommés les « porcs-épics ».
  • Selon Forbes, certains véhicules ont résisté à près de 60 attaques de drones avant d’être détruits.
  • De leur côté, les forces ukrainiennes testent également des protections similaires pour contrer les drones kamikazes.
Montre plus

Sur les lignes de front en Ukraine, la lutte pour la survie fait rage non seulement pour les soldats à pied, mais aussi pour les équipages de chars. Les « porcs-épics » russes, comme on surnomme ces blindés hérissés de barres métalliques, intriguent aujourd’hui les experts militaires.

Défense. La Russie à nouveau accusée de crimes contre l'humanité en Ukraine

DéfenseLa Russie à nouveau accusée de crimes contre l'humanité en Ukraine

Les «porcs-épics» ne sont pas une nouveauté sur le champ de bataille. Mais, à leurs débuts, ces blindés étaient loin d’être efficaces. Contrairement à aujourd’hui, la Russie s’était contentée de bricoler ses chars existants en y ajoutant quelques tiges métalliques sommairement modifiées.

Voilà à quoi ressemblaient les "porcs-épics" au départ.
Voilà à quoi ressemblaient les "porcs-épics" au départ.
X / War Translated

Ces fils de fer étaient censés faire exploser les drones avant qu’ils n’atteignent leur cible. Mais le concept n’a pas tenu ses promesses: de nombreuses vidéos ont montré des drones contournant aisément ces défenses et ne déclenchant leur charge qu’à l’impact.

Les Russes ont donc perfectionné le système en ajoutant, aux fils métalliques, des plaques de blindage supplémentaires. Ce qui, à première vue, ressemble à un bricolage de fortune s’avère en réalité être un bouclier redoutablement efficace contre les drones kamikazes. D’après le magazine américain Forbes, un char russe aurait même résisté récemment à près de soixante attaques de drones avant d’être finalement neutralisé.

Ces modifications visent à empêcher les drones de percuter directement le blindé, en provoquant leur explosion prématurée ou en déviant leur trajectoire avant qu’ils n’atteignent les parties vitales du char. En d’autres termes, elles rendent les frappes plus difficiles à réussir. Mais cette protection a un coût: les véhicules deviennent plus volumineux, moins manœuvrables et la visibilité des équipages s’en trouve considérablement réduite.

L'Ukraine s'équipe également

Les forces armées ukrainiennes s’adaptent elles aussi. Elles renforcent désormais leurs chars occidentaux — comme les Leopard 1A5 ou les Abrams — avec des blindages réactifs supplémentaires et des grilles de protection destinées à contrer les attaques de drones.

Entrevue avec Poutine écartée. «Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !

Entrevue avec Poutine écartée«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !

Ces systèmes sont conçus pour neutraliser les projectiles ennemis grâce à des contre-explosions ciblées. Dans plusieurs cas, les équipages ont survécu, même après que leurs véhicules ont été frappés à plusieurs reprises. Ce réarmement technologique illustre une réalité de plus en plus marquée du conflit : une course permanente entre attaquants et défenseurs, où chaque innovation appelle aussitôt sa riposte.

Tandis que la Russie mise sur des cages métalliques et des constructions barbelées improvisées, l’Ukraine, elle, perfectionne le pilotage de ses drones. Les ingénieurs ukrainiens développent désormais des systèmes de commande plus précis, dotés de connexions en fibre optique capables de résister aux interférences électroniques ennemies.

Mais même les pilotes de drones les plus expérimentés se heurtent à de sérieux obstacles. Mauvais temps, brouillard ou interférences électromagnétiques compliquent la visée, rapportait début octobre le New York Times dans un reportage depuis le front. Par ailleurs, les superstructures des chars dissimulent des points faibles cruciaux, comme la tourelle ou les chenilles, rendant chaque attaque encore plus délicate.

La question demeure: les «porcs-épics» russes représentent-ils un véritable tournant dans la guerre des chars, ou ne sont-ils qu’une solution provisoire ? «Les drones kamikazes peuvent neutraliser n’importe quel char s’ils frappent au bon endroit», souligne un commandant ukrainien.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais
La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère
L’ouragan Melissa frappe de plein fouet la Jamaïque
Netanyahu ordonne des frappes «immédiates et puissantes» sur la bande de Gaza
Le Conseil d'Etat dénonce des chiffres «mensongers»
«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»