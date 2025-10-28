Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais

Longtemps jugés dépassés et vulnérables, les chars russes semblaient condamnés à servir de cibles faciles pour les drones kamikazes ukrainiens. Mais de récents rapports suggèrent qu’un bricolage ingénieux renforce désormais leur résistance. Une évolution qui pourrait bien rebattre les cartes sur le champ de bataille.

Le nouveau "porc-épic" a été recouvert de plaques. Screenshot X/@LoisAceLane

L'armée russe hérisse ses chars d'épines métalliques et de blindages supplémentaires, surnommés les « porcs-épics ».

Selon Forbes, certains véhicules ont résisté à près de 60 attaques de drones avant d'être détruits.

De leur côté, les forces ukrainiennes testent également des protections similaires pour contrer les drones kamikazes.

Sur les lignes de front en Ukraine, la lutte pour la survie fait rage non seulement pour les soldats à pied, mais aussi pour les équipages de chars. Les « porcs-épics » russes, comme on surnomme ces blindés hérissés de barres métalliques, intriguent aujourd’hui les experts militaires.

Les «porcs-épics» ne sont pas une nouveauté sur le champ de bataille. Mais, à leurs débuts, ces blindés étaient loin d’être efficaces. Contrairement à aujourd’hui, la Russie s’était contentée de bricoler ses chars existants en y ajoutant quelques tiges métalliques sommairement modifiées.

Voilà à quoi ressemblaient les "porcs-épics" au départ. X / War Translated

Ces fils de fer étaient censés faire exploser les drones avant qu’ils n’atteignent leur cible. Mais le concept n’a pas tenu ses promesses: de nombreuses vidéos ont montré des drones contournant aisément ces défenses et ne déclenchant leur charge qu’à l’impact.

Les Russes ont donc perfectionné le système en ajoutant, aux fils métalliques, des plaques de blindage supplémentaires. Ce qui, à première vue, ressemble à un bricolage de fortune s’avère en réalité être un bouclier redoutablement efficace contre les drones kamikazes. D’après le magazine américain Forbes, un char russe aurait même résisté récemment à près de soixante attaques de drones avant d’être finalement neutralisé.

Ces modifications visent à empêcher les drones de percuter directement le blindé, en provoquant leur explosion prématurée ou en déviant leur trajectoire avant qu’ils n’atteignent les parties vitales du char. En d’autres termes, elles rendent les frappes plus difficiles à réussir. Mais cette protection a un coût: les véhicules deviennent plus volumineux, moins manœuvrables et la visibilité des équipages s’en trouve considérablement réduite.

L'Ukraine s'équipe également

Les forces armées ukrainiennes s’adaptent elles aussi. Elles renforcent désormais leurs chars occidentaux — comme les Leopard 1A5 ou les Abrams — avec des blindages réactifs supplémentaires et des grilles de protection destinées à contrer les attaques de drones.

Ces systèmes sont conçus pour neutraliser les projectiles ennemis grâce à des contre-explosions ciblées. Dans plusieurs cas, les équipages ont survécu, même après que leurs véhicules ont été frappés à plusieurs reprises. Ce réarmement technologique illustre une réalité de plus en plus marquée du conflit : une course permanente entre attaquants et défenseurs, où chaque innovation appelle aussitôt sa riposte.

Tandis que la Russie mise sur des cages métalliques et des constructions barbelées improvisées, l’Ukraine, elle, perfectionne le pilotage de ses drones. Les ingénieurs ukrainiens développent désormais des systèmes de commande plus précis, dotés de connexions en fibre optique capables de résister aux interférences électroniques ennemies.

Mais même les pilotes de drones les plus expérimentés se heurtent à de sérieux obstacles. Mauvais temps, brouillard ou interférences électromagnétiques compliquent la visée, rapportait début octobre le New York Times dans un reportage depuis le front. Par ailleurs, les superstructures des chars dissimulent des points faibles cruciaux, comme la tourelle ou les chenilles, rendant chaque attaque encore plus délicate.

La question demeure: les «porcs-épics» russes représentent-ils un véritable tournant dans la guerre des chars, ou ne sont-ils qu’une solution provisoire ? «Les drones kamikazes peuvent neutraliser n’importe quel char s’ils frappent au bon endroit», souligne un commandant ukrainien.

