Katmandou a commencé samedi à tourner la page des émeutes meurtrières du début de semaine, après l'entrée en fonction d'une nouvelle Première ministre. Sushila Karki a été chargée de conduire le Népal à des élections annoncées en mars.

L'ex-cheffe de la Cour suprême, Sushila Karki, 73 ans, a entamé au pas de charge son mandat à la tête d'un gouvernement provisoire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans les rues de la capitale népalaise, largement libérées du couvre-feu, les blindés et les chars de l'armée se sont fait plus discrets et les rideaux de fer des magasins ont été relevés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les étals des marchés sont à nouveau livrés à leurs clients, les temples à leurs fidèles.

La ville a été le théâtre lundi et mardi de violentes manifestations antigouvernementales qui ont fait, selon le dernier bilan de la police, au moins 51 morts et des centaines de blessés. Nommée vendredi soir après trois journées de tractations, l'ex-cheffe de la Cour suprême, Sushila Karki, 73 ans, a entamé au pas de charge son mandat à la tête d'un gouvernement provisoire.

Agenda chargé

Sitôt investie, le président Ramchandra Paudrel a ordonné la dissolution du Parlement et convoqué le 5 mars 2026 des élections législatives, une des revendications des jeunes contestataires réunis sous la bannière de la «Génération Z».

L'agenda de la première femme chargée de diriger le Népal s'annonce chargé et sa mission difficile, tant sont nombreuses les revendications des jeunes qui ont mis à bas l'ancien régime.

Sa nomination a été accueillie comme un soulagement par de nombreux Népalais. «Ce gouvernement provisoire est une bonne chose», s'est réjouie Durga Magar, une commerçante de 23 ans: «On ne sait pas ce qu'il va se passer à l'avenir mais on est satisfaits (...) et on espère que la situation va maintenant se calmer».

«La priorité, c'est de s'attaquer à la corruption», a poursuivi la jeune femme. «On se moque de savoir si c'est la Génération Z ou des politiciens plus âgés qui s'en occupent, il faut juste que ça cesse», a-t-elle ajouté. «Je pense que cette femme Première ministre va (...) faire avancer la bonne gouvernance», a pour sa part estimé Suraj Bhattarai, un travailleur social de 51 ans.

Colère

Partie lundi de la colère suscitée par le blocage des réseaux sociaux, la fronde a débordé en révolte politique contre un gouvernement jugé corrompu et incapable de répondre à ses aspirations, notamment en matière d'emploi et de niveau de vie.

La répression meurtrière des cortèges de protestataires a précipité les événements. Mardi, les manifestants ont déferlé dans les rues de Katmandou et systématiquement incendié ou mis à sac tous les symboles du pouvoir: Parlement, bâtiments ministériels, résidences d'élus...

Incarnation des élites, le Premier ministre KP Sharma Oli, 73 ans, quatre fois Premier ministre depuis 2015, n'a eu d'autre choix que de démissionner. Le chef du Parti communiste (maoïste) menait depuis 2024 une coalition avec un parti de centre gauche.

«Après l'abolition de la monarchie (en 2008), tous ces dirigeants ont joué aux chaises musicales», a expliqué Hikhar Bajracharya, 32 ans, un commerçant rencontré samedi à Katmandou. «Ils tenaient le pouvoir de telle façon qu'il était impossible pour les jeunes d'entrer en politique ou de devenir Premier ministre», a-t-il ajouté.

Evasion monstre

Sushila Karki travaillait samedi à la composition de son gouvernement, selon son entourage. L'une de ses tâches immédiates est aussi d'assurer le retour à l'ordre dans tout le pays. Et notamment de remettre la main sur quelque 12'500 détenus qui ont profité des troubles pour s'évader de leurs prisons et étaient toujours en cavale samedi.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a présenté samedi ses «meilleurs voeux» de succès à Mme Karki. «L'Inde soutient fermement la paix, le progrès et la prospérité au bénéfice du peuple népalais», a-t-il écrit sur son compte X.