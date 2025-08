Trump déploie des sous-marins nucléaires au large de la Russie

En déplaçant deux sous-marins nucléaires américains à proximité de la Russie, Donald Trump joue la carte de la démonstration de force mais les réactions de Moscou restent singulièrement timides.

Une vigie du Kremlin (g) et le ministère des Affaires étrangères (M, arrière-plan) se trouvent au centre de la capitale. Ulf Mauder/dpa/Keystone (Archivbild)

Les politiques proches du Kremlin et les experts à Moscou ne voient aucune menace dans le déploiement de deux sous-marins nucléaires à proximité de la Russie, ordonné par le président américain Donald Trump. «Ce n'est pas un danger pour la sécurité de la Russie», a déclaré l'ex-général et député de la Douma Leonid Ivlew à l'agence de presse publique Tass. Le déploiement de telles armes américaines est connu de la Russie.

Le député Viktor Vodolazki a estimé qu'il était inutile de vouloir faire peur à la Russie. La puissance nucléaire dispose de bien plus de sous-marins nucléaires mieux équipés dans les mers du monde et a également la flotte américaine dans son viseur.

Aucune réaction de la Russie

Le Kremlin et l'ancien président Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité nationale, particulièrement critiqué par Trump pour ses provocations, ont continué à se murer dans le silence. Le ministère des Affaires étrangères ou d'autres instances de la direction russe, qui réagissent d'habitude rapidement, se sont apparemment abstenus de réagir.

Le député Vodolazki a estimé qu'il n'était pas nécessaire de répondre à de telles déclarations de Trump, car tout le monde savait que le président américain changeait constamment d'avis. Pourquoi un président réagit ainsi aux propos d'un vice-président du Conseil de sécurité n'est toutefois pas clair. Il est bien plus important de parvenir à un accord entre Moscou et Washington qui mette fin à toutes les discussions sur une potentielle troisième guerre mondiale.

Un politologue: les actions de Trump sont «stupides et irresponsables»

Le politologue Sergei Markov, proche du Kremlin, a écrit sur Telegram que Trump perdait toute mesure et agissait de manière «stupide et irresponsable». En outre, le président américain donne désormais raison à Medvedev, qui avait mis en garde contre une guerre nucléaire par ses déclarations dans les médias sociaux.

Trump viole en outre ses promesses faites aux électeurs américains de vouloir mettre fin aux guerres. Il semblerait que le républicain veuille détourner l'attention des problèmes de politique intérieure, notamment de son rôle dans l'élucidation de l'affaire du prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

En revanche, l'expert militaire Youri Fedorov a déclaré sur la chaîne YouTube russe The Breakfast Show, critique à l'égard du Kremlin et produite dans l'UE, qu'un déplacement des deux sous-marins nucléaires à proximité de la Russie constituerait bel et bien une menace.

Si les sous-marins prenaient position au large de Chypre, les missiles nucléaires n'auraient besoin que de dix minutes pour atteindre le centre de la Russie. Même le chef du Kremlin Vladimir Poutine ne pourrait pas se réveiller la nuit dans sa résidence de Novo-Ogarjovo aux portes de Moscou et se servir de sa valise nucléaire aussi vite que sa propriété serait transformée en cratère nucléaire, a déclaré Fjodorov.