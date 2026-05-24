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Danemark Craintes autour d'une potentielle explosion de la carcasse de «Timmy» la baleine

SDA

24.5.2026 - 18:12

Le cadavre de la baleine à bosse «Timmy» flotte, gonflée, au large des côtes danoises – et avec elle, la crainte d'une explosion. En effet, des gaz de décomposition s'accumulent dans sa carcasse, ce qui pourrait faire éclater ce géant mort à tout moment.

Le corps de la baleine à bosse s'est échoué sur la côte danoise.
Le corps de la baleine à bosse s'est échoué sur la côte danoise.
youtube.com/@News5de
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

24.05.2026, 18:12

24.05.2026, 18:49

Après la mort de la baleine à bosse «Timmy», on craint de plus en plus que son cadavre n'explose au large des côtes danoises. Les gaz de putréfaction qui s'accumulent dans l'animal ont entre-temps gonflé la carcasse jusqu'à en faire une boule ronde.

Ce n’est pas du tout inhabituel chez les baleines, explique la biologiste Anja Gallus du Musée allemand de la mer, interrogée par l’Agence de presse allemande. Mais pourquoi en est-il ainsi ?

«Lorsqu’un animal meurt, des processus de décomposition s’enclenchent immédiatement dans son corps», explique Mme Gallus. Pendant ce temps, les bactéries se multiplient et la décomposition de la matière organique produit, entre autres, des gaz de putréfaction qui font gonfler le corps.

Particularité des baleines

Normalement, l’air froid ou l’eau froide refroidiraient le corps et freineraient quelque peu la prolifération bactérienne. Mais les baleines présentent une particularité : elles possèdent une couche de graisse très épaisse qui isole leur corps dans l’eau froide. Cette couche de graisse isolante maintient la carcasse au chaud et favorise ainsi une forte prolifération bactérienne, explique la biologiste. Les gaz de fermentation qui se forment ne peuvent s’échapper tant que la carcasse n’est pas ouverte.

«La pression à l’intérieur ne cesse d’augmenter, et à un moment donné, l’animal pourrait exploser dans les airs», explique le cétologue Fabian Ritter à l’agence de presse allemande (dpa). «Une telle situation est déjà presque prévisible.»

Selon M. Ritter, la situation pourrait aussi se dénouer de manière tout à fait banale : une fissure naturelle pourrait se former dans les tissus, permettant ainsi aux gaz de s'échapper sans explosion.

Après la mort, le corps coule d'abord dans l'eau, mais se gonfle ensuite parfois sous l'effet des gaz et peut alors remonter à la surface. Si le corps n’est pas ouvert par des charognards, il peut se gonfler au point d’exploser.

La durée de ce processus dépend de nombreux facteurs, comme la température ambiante. En été, cela peut se produire en quelques jours, explique Gallus, mais cela peut aussi prendre beaucoup plus de temps par temps froid. Il est impossible de dire avec certitude comment les choses vont se passer pour la baleine à bosse « Timmy ».

Tentative de récupération avortée

Les autorités danoises souhaitent remorquer la carcasse depuis l'île touristique d'Anholt jusqu'à un port du Jutland, puis éventuellement procéder à une autopsie de la baleine. L'Agence danoise pour l'environnement a déjà mis en garde contre toute approche de l'animal.

Une première tentative de récupération de la baleine à bosse morte a toutefois dû être interrompue entre-temps. Comme l'indique l'Agence danoise pour l'environnement (Miljøstyrelsen), l'opération a dû être interrompue jeudi après plusieurs tentatives infructueuses. Des images diffusées vendredi matin par le fournisseur de livestream News5 montraient que la baleine était désormais extrêmement gonflée.

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