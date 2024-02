Une barrière métallique ainsi qu'un tas de pierres et de terre placés par les troupes israéliennes bloquent l'entrée nord de Ramallah, sur une route reliant la ville de Cisjordanie occupée à Naplouse et à d'autres régions, le 6 février 2024. - Le nombre de postes de contrôle et d'autres barrières dans le territoire palestinien a considérablement augmenté depuis que la guerre a éclaté entre Israël et le groupe militant Hamas il y a quatre mois à Gaza, ajoutant des heures à des trajets déjà longs et obligeant les habitants à attendre aux postes de contrôle ou à faire de longs détours. (Photo de Jaafar ASHTIYEH / AFP)

AFP