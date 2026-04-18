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La Chine imite les Etats-Unis Les blocus maritimes deviennent-ils le nouveau «sport pour superpuissances» ?

Andreas Fischer

18.4.2026

Les Etats-Unis bloquent le détroit d'Ormuz, et la Chine les observe de près. Pékin interprète la démarche de Donald Trump comme un feu vert pour bloquer à son tour des voies maritimes. Le début est déjà fait.

Des bateaux chinois bloquent actuellement l'accès au récif de Scarborough en mer de Chine méridionale. (photo d'archives)
Des bateaux chinois bloquent actuellement l'accès au récif de Scarborough en mer de Chine méridionale. (photo d'archives)
EPA

Andreas Fischer

18.04.2026, 23:32

19.04.2026, 08:05

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le blocus américain du détroit d'Ormuz pourrait devenir un dangereux précédent.
  • La Chine, en particulier, regarde de près : après tout, Donald Trump fournit un blueprint sur la manière de bafouer impunément le droit maritime international.
  • Les experts craignent que Pékin n'impose désormais librement ses intérêts en mer de Chine méridionale : Cela pourrait être particulièrement dangereux pour Taïwan.
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Ces dernières semaines, tout le monde a dû se rendre compte que le détroit d'Ormuz est l'une des plus importantes routes maritimes du monde. D'abord, l'Iran bloque ce goulet d'étranglement de l'économie mondiale et ne laisse plus passer le pétrole. Ensuite, les Etats-Unis menacent de libérer la route en la bombardant. L'Iran préfère donc céder un peu.

Et puis voilà : le président américain Donald Trump fait à son tour instaurer un blocus. Conséquence du double blocus : le pétrole du Golfe persique arrive encore moins sur le marché mondial.

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Le blocus américain touche surtout la Chine, le plus gros acheteur de pétrole iranien. Le président Xi Jinping rappelle logiquement l'autorité du droit international. «Nous ne pouvons pas permettre», dit-il lors d'une rencontre avec le prince héritier d'Abu Dhabi, «que le monde revienne à la loi de la jungle».

Mais en réalité, Xi Jinping ne devrait pas être si mécontent que Donald Trump se conforme à la loi de la jungle. A condition que la loi soit la même pour tous.

La Chine répète déjà le blocus

Car tandis que tous les regards sont tournés vers le détroit d'Ormuz, un problème potentiellement encore plus explosif se prépare à 3700 miles nautiques à l'est. En mer de Chine méridionale, la Chine resserre un étau militaire autour du récif de Scarborough : le récif se trouve dans la zone économique des Philippines, mais cela ne semble pas beaucoup intéresser Pékin.

Depuis des années, il y a des tensions militaires, et désormais Pékin a apparemment bloqué l'accès avec des bateaux et une barrière flottante. C'est ce qu'attestent des images satellites récentes obtenues par l'agence de presse Reuters. La zone est pratiquement sous contrôle chinois. Cela a des conséquences importantes, et pas seulement pour les pêcheurs locaux.

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Qui empêchera la Chine de bloquer le récif de Scarborough et d'autres voies maritimes importantes ? Avec le blocus d'Ormuz, les Etats-Unis ont clairement montré qu'ils s'arrogeaient le droit de bloquer et de contrôler les voies navigables internationales, même sans mandat de l'ONU. La justification officielle est l'intérêt de la sécurité nationale.

Parmi les spécialistes, on craint que les Etats-Unis ne donnent ainsi de facto à la Chine un instrument juridique. Pékin pourrait argumenter que Washington a de facto modifié les normes internationales, ce qui permettrait à la Chine d'imposer ses propres intérêts par des tactiques de blocage similaires.

Les experts craignent que cette approche ne conduise à une escalade dangereuse. Carlyle Thayer, professeur à l'Australian Defence Force Academy, met en garde dans le magazine Time contre un précédent "où la Chine pourrait faire valoir son droit de bloquer et de contrôler l'accès aux voies navigables internationales". Le principe de la liberté du commerce maritime, inscrit dans la Convention internationale sur le droit de la mer (CNUDM), serait mis à mal.

La Chine regarde jusqu'où elle peut aller

Un tiers du commerce mondial transite par la mer de Chine méridionale, où la Chine se dispute des sphères d'influence avec presque tous les pays riverains. Si Pékin prenait au sérieux son imposante marine, cela aurait une toute autre dimension sur le trafic mondial de marchandises que le blocus d'Ormuz. Et puis, il y a aussi la question de Taïwan...

La Chine pourrait prendre la politique du plus fort de Donald Trump comme modèle et imposer des blocages dans les eaux autour de Taïwan - pour des intérêts de sécurité nationale. Les conséquences pour Taïwan et le commerce international seraient graves. Pékin considère Taïwan comme une partie de son territoire et a déjà menacé à plusieurs reprises d'utiliser la force militaire pour prendre le contrôle de l'île.

Les Etats-Unis n'auraient guère d'arguments à opposer à une telle action. Du moins pas de crédibles, puisqu'ils ont eux-mêmes procédé à des interventions militaires et à des mesures coercitives dans un passé récent. «Je pense que les Chinois partent du principe que la volonté de la communauté internationale de les 'punir' est probablement plus faible à l'heure actuelle», analyse Oriana Skylar Mastro, professeur et spécialiste des affaires militaires chinoises à l'université de Stanford, dans le magazine «Time».

Le professeur Klemens Fischer de l'université de Cologne voit dans le blocage actuel du récif de Scarborough par Pékin un cas test, comme il l'explique à «Bild». On veut voir si de tels blocages peuvent être mis en place. Le souci de l'expert est que Pékin réussisse et prenne - petit à petit - le contrôle des voies maritimes de la région.

L'Europe paie pour le nouveau sport des grandes puissances

Au final, ce sont les Européens, particulièrement dépendants des routes commerciales, qui seraient les grands perdants. Si la Chine prend le contrôle, les coûts de transport augmenteront, ce qui se traduira par une hausse des prix de nombreux produits. Fischer met en garde : «Si la Chine contrôle ici l'accès à des voies maritimes importantes, les conséquences pourraient être graves pour le commerce mondial».

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L'Europe ne pourrait pas faire grand-chose pour se défendre. Fischer dresse un sombre bilan : «Si le blocage de voies maritimes vitales pour l'économie mondiale devient un sport pour les grandes puissances, ce sont les Européens qui paieront la note, sans être en mesure d'intervenir».

Selon les experts, la communauté internationale, mais surtout l'Europe, est désormais confrontée à un défi de taille. Elle doit empêcher que l'action américaine dans le détroit d'Ormuz serve de modèle à la Chine et que le blocage des voies maritimes devienne la nouvelle norme. Dans le cas contraire, le monde pourrait bientôt se préparer à une ère de blocus. La coopération internationale serait alors terminée pour le moment.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.

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