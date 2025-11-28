  1. Clients Privés
OMS Les cas de rougeole augmentent de 8% par rapport à la pré-pandémie

ATS

28.11.2025 - 11:31

Les cas de rougeole ont augmenté l'année dernière de 8%, à 11 millions, par rapport à la situation d'avant la pandémie de Covid-19 il y a six ans. En revanche, les décès ont reculé de 11%, à 95'000, sur la même période, a annoncé vendredi l'OMS à Genève.

Le taux de couverture vaccinale contre la rougeole n'atteint pas les 95% nécessaires pour protéger les communautés (image d'illustration).
Le taux de couverture vaccinale contre la rougeole n'atteint pas les 95% nécessaires pour protéger les communautés (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:31

28.11.2025, 11:40

En près de 25 ans, environ 58 millions de victimes ont été évitées grâce à la vaccination, selon les estimations de l'institution. Des pays pauvres, la maladie est plutôt passée des pays à revenus intermédiaires avec un taux de mortalité bas ces dernières années.

La rougeole «exploite les failles de nos défenses collectives», affirme le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Par région, l'Afrique a observé une diminution de 40% des cas et de 50% des décès par rapport à la situation avant la pandémie, grâce à l'augmentation de la couverture vaccinale. En revanche, la prévalence a progressé de 86% en Méditerranée orientale et 47% en Europe. Malgré des avancées importantes, l'élimination de cette pathologie reste «hors de portée» pour de nombreux pays, déplore l'OMS.

Mise en garde

L'organisation alerte sur la menace d'une détérioration de la situation. Le taux de couverture vaccinale atteint près de 85% dans le monde pour la première dose et 76% pour la seconde. Mais il faut qu'il s'établisse à 95% dans les deux cas pour protéger les communautés.

La situation reste préoccupante en Afrique et en Méditerranée orientale sur ce point. Une résurgence de la maladie est observée dans des pays plus riches où elle avait été supprimée, en raison d'une stagnation ou d'une diminution de l'immunisation ou des inégalités de couverture vaccinale qui exposent des populations.

Elle a eu lieu dans 59 pays l'année dernière, soit trois fois le nombre de 2021 et celui le plus important depuis la pandémie. Seul le continent américain n'en a pas vu dans au moins un pays mais cette situation a changé cette année.

De quoi remettre en cause l'objectif d'une élimination d'ici 2030. En fin d'année dernière, un peu plus de 40% des pays seulement l'avaient atteint. Depuis, le nombre est monté à près de 100 Etats. L'OMS déplore par ailleurs une réduction des financements pour la vaccination et la surveillance.

