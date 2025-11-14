Les Casques bleus de l'ONU ont accusé vendredi l'armée israélienne d'avoir construit des «murs» en territoire libanais, une affirmation qu'Israël a démentie. L'Etat hébreu a toutefois reconnu ériger une barrière renforcée le long de la ligne de démarcation avec son voisin du nord.

Les Casques bleus de l'ONU ont accusé vendredi l'armée israélienne d'avoir construit des «murs» en territoire libanais (archives).

Keystone-SDA ATS

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) précise dans un communiqué avoir découvert en octobre «un mur de béton érigé par les Forces de défense israéliennes au sud-ouest de Yaroun».

«L'enquête a confirmé que le mur traversait la Ligne bleue», qui marque la frontière entre les deux pays, «rendant plus de 4000 mètres carrés de territoire libanais inaccessibles» aux habitants, ajoute-t-elle dans un communiqué.

Les Casques bleus précisent avoir découvert en novembre «un mur de béton additionnel dans la région», qui «traverse également la Ligne bleue». L'armée israélienne a démenti. «Ce mur fait partie d'un plan plus large de (l'armée) dont la construction a commencé en 2022», a déclaré à l'AFP un porte-parole militaire.

«Barrière physique»

Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud d'Israël à partir de Gaza le 7 octobre 2023, l'armée israélienne «a mis en oeuvre une série de mesures, notamment le renforcement de la barrière physique le long de la frontière nord», a ajouté le porte-parole, soulignant «que le mur ne traverse pas la Ligne bleue» tracée par l'ONU.

Pour la Finul «la présence et la construction israéliennes sur le territoire libanais constituent des violations de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban». Elle appelle l'armée israélienne à «respecter la Ligne bleue (...) et à se retirer de toutes les zones situées au nord de celle-ci».

Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin il y a près d'un an à une guerre avec le Hezbollah, l'armée israélienne continue d'occuper cinq points dans le sud du Liban. Le cessez-le-feu de novembre 2024 repose sur la résolution 1701 qui avait mis fin à une guerre précédente entre le Hezbollah et Israël, en 2006.

Depuis 2012

En 2012, Israël avait lancé la construction d'un mur sur des parties de sa frontière avec le Liban, suivant le tracé de la «ligne bleue» définie en 2000 par l'ONU pour faire office de ligne d'armistice entre les deux pays, après le retrait de l'armée israélienne.

Quelque 10'800 Casques bleus font tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978, mais le mandat de la Finul doit expirer en décembre 2027, Israël et les Etats-Unis n'ayant pas souhaité le prolonger au-delà de cette date.