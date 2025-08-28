Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de prolonger une dernière fois le mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban (Finul) et de programmer son retrait en 2027. Ce départ est réclamé par Israël et les Etats-Unis.

Le retrait doit s'amorcer dès le 31 décembre 2026 et dans un délai d'un an (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La résolution adoptée à l'unanimité «décide de prolonger pour une dernière fois le mandat de la Finul (...) jusqu'au 31 décembre 2026 et de commencer une réduction et un retrait ordonnés et sûrs à partir du 31 décembre 2026 et dans un délai d'un an».