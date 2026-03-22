  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Infrastructures sous les bombes Les centrales électriques en Iran, nouvelle cible de la guerre?

ATS

22.3.2026 - 18:33

Plus de trois semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, des infrastructures clés de la région sont visées, qu'il s'agisse de sites gaziers, pétroliers ou nucléaires.

Si les Occidentaux suspectent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique, la République islamique met en avant son droit au nucléaire civil.
Si les Occidentaux suspectent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique, la République islamique met en avant son droit au nucléaire civil.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.03.2026, 18:33

Le conflit pourrait se propager aux centrales électriques, Washington ayant menacé de s'en prendre à celles qui se trouvent en Iran si le pays ne rouvrait pas d'ici lundi soir le stratégique détroit d'Ormuz, crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'Iran compte plus de 90 centrales électriques, dont certaines se trouvent sur le rivage du Golfe, au coeur des hostilités qui ont débuté le 28 février avec des attaques israélo-américaines sur Téhéran.

Environ 38% de l'électricité est produite par des centrales à cycle combiné (utilisant turbines à gaz et à vapeur), suivies des centrales à gaz (26%). Les énergies renouvelables représentent 13% des sources d'électricité, d'après l'agence Irna, qui citait des responsables en décembre 2024.

L'énergie nucléaire ne compte que pour 1% des sources d'approvisionnement: l'Iran dispose d'une seule centrale opérationnelle à Bouchehr, construite par la Russie, d'une capacité de production de 1000 mégawatts.

Guerre au Moyen-Orient. L'Iran annonce de «lourds dégâts» à ses infrastructures

Guerre au Moyen-OrientL'Iran annonce de «lourds dégâts» à ses infrastructures

En septembre 2025, Téhéran et Moscou ont en outre signé un contrat valorisé à 25 milliards de dollars pour la construction de quatre autres centrales nucléaires dans le sud de l'Iran, avec pour chacune une capacité d'environ 1255 MW, selon Irna.

Si les Occidentaux suspectent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique, la République islamique met en avant son droit au nucléaire civil.

Electricité rationnée

Pays aride, l'Iran est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse et les étés y sont souvent chauds, augmentant mécaniquement la consommation d'électricité pour alimenter les climatisations.

Malgré ses importantes ressources pétrolières et gazières, le pays connaît des pénuries d'énergie, en raison de la vétusté de ses infrastructures et des sanctions internationales.

L'Iran est donc parfois contraint de rationner l'électricité, faute de gaz suffisant pour alimenter ses centrales. La centrale iranienne la plus importante est située à Damavand, en périphérie de la province de Téhéran, qu'elle alimente en partie.

Guerre en Iran. Washington affirme avoir «réduit» la menace iranienne sur le détroit d'Ormuz

Guerre en IranWashington affirme avoir «réduit» la menace iranienne sur le détroit d'Ormuz

Elle couvre environ 193 hectares et produit près de 2900 mégawatts d'électricité, selon le groupe iranien Mapna, une entreprise impliquée dans le développement et la construction d'infrastructures énergétiques.

La deuxième centrale la plus grande est celle de Shahid Salimi à Neka, dans la province septentrionale de Mazandaran. Elle a une capacité de production de 2214 mégawatts. Enfin, la troisième, Shahid Rajaï, est située dans la province septentrionale de Qazvin, avec une capacité de production totale de 2042 mégawatts.

Les plus lus

Shutdown et files d'attente : Trump envoie ICE dans les aéroports
Saut à la perche : le bronze pour Angelica Moser !
Manchester City domine Arsenal en finale grâce à un héros inattendu
Marco Odermatt fulmine : «C’était la pire course des cinq ou six dernières années»
L'Iran annonce de «lourds dégâts» à ses infrastructures
Municipales françaises : suspense total dans les grandes villes