Le parti centriste Slovakie Progressiste (PS) devrait remporter les élections slovaques de samedi, selon deux sondages de sortie des urnes, devant le parti populiste Smer-SD. Celui-ci a promis de mettre fin à l'aide à l'Ukraine voisine.

Le parti du vice-président du Parlement européen Michal Simecka (ci-dessus) arrive devant celui de l'ancien Premier ministre populiste Robert Fico. ATS

Le parti centriste Slovaquie progressiste (PS) du vice-président du Parlement européen Michal Simecka a obtenu 23,5% selon un sondage réalisé par l'agence Focus pour TV Markiza et 19,97 % dans un sondage réalisé par le groupe de médias publics RTVS.

Cette élection dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, est considérée comme déterminante pour savoir si le pays peut rester sur sa lancée pro-occidentale ou se tourner davantage vers la Russie.

La campagne a été marquée par des taux particulièrement élevés de désinformation en ligne. Le parti populiste Smer-SD de l'ancien Premier ministre populiste Robert Fico arrive en deuxième position avec, respectivement 21,9% et 19,1%. Les résultats définitifs sont attendus dimanche matin.

«Avec humilité»

Le vainqueur de l'élection aura besoin de l'aide des petits partis pour former une coalition majoritaire au sein du parlement de 150 sièges. Le nouveau gouvernement remplacera celui de la coalition de centre droit au pouvoir depuis 2020, qui a changé trois fois en trois ans et qui a fourni une aide militaire et humanitaire considérable à l'Ukraine.

Au cours d'une campagne électorale houleuse qui a donné lieu à plusieurs rixes entre candidats, M. Fico s'est opposé à la livraison d'armes supplémentaires à l'Ukraine, et s'en est pris aussi bien à l'UE et à l'Otan qu'à la minorité LGBTQ.

M. Simecka, lui, qui assure la continuité de l'aide à l'Ukraine, a exhorté les Slovaques à «élire l'avenir» et a promis de débarrasser le pays du «passé», en référence aux trois mandats de M. Fico en tant que Premier ministre. Lors du dépôt de son bulletin de vote à Bratislava, M. Simecka a déclaré qu'il «accepterait le résultat de l'élection avec humilité».

«C'est une très bonne chose qu'il y ait un grand nombre de personnes en Slovaquie qui souhaitent un avenir européen digne pour leur pays et leurs familles», a-t-il ajouté. Juraj Blanar, candidat du Smer et vice-président du Parlement, a déclaré pour sa part que «les gens nous font confiance et je crois fermement que nous allons gagner».

Même niveau

La présidente slovaque Zuzana Caputova a déclaré qu'elle chargerait le vainqueur de l'élection de former le prochain cabinet. Le choix des partenaires de la coalition comprend sept ou huit partis, selon le sondage, entrés au Parlement.

Outre les deux vainqueurs, il s'agit de Hlas-SD, dirigée par Peter Pellegrini, ancien vice-président de Smer-SD et successeur de M. Fico au poste de chef du gouvernement en 2018, Oleno (centre), Liberté et Solidarité (SaS, libéral), la République (extrême droite) et le Mouvement chrétien-démocrate (KDH), selon Markiza, ainsi que le huitième, le Parti national slovaque (SNS), selon RTVS.

Hlas-SD est né en 2020 d'une scission au sein du Smer intervenue deux ans après le départ de M. Fico du poste de Premier ministre à la suite du meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée. M. Kuciak avait révélé l'existence de liens entre la mafia italienne et le gouvernement de Fico dans son dernier article publié à titre posthume.

La Slovaquie est devenue indépendante en 1993, à la suite d'une séparation pacifique avec la République tchèque, après que la Tchécoslovaquie se soit débarrassée en 1989 d'un régime communiste de quatre décennies.

ATS