Sur la Croisette, robe de gala ou short de plage, le chien renifleur «ne fait pas de différence» pour traquer cocaïne et cannabis tout au long du festival de Cannes, qui attire dans son sillage aussi bien le gotha du cinéma que vendeurs et consommateurs de drogue.

Pendant le festival, où la fête bat son plein chaque soir jusqu'au 23 mai, le maire de Cannes David Lisnard a réclamé «une opération ciblée de lutte contre les stupéfiants» (archives). IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Basile Mermoud

Lorsqu'il s'approche, les festivaliers sont parfois surpris de sentir un museau les renifler pendant quelques secondes.

«Le chien ne fait pas de différence, lui suit les odeurs, c’est ce pour quoi il a été formé, il n’a pas de stéréotype précis», indique un policier municipal sur la promenade qui longe la baie de Cannes, à quelques pas du tapis rouge foulé chaque jour par les grandes stars du cinéma.

Pendant le festival, où la fête bat son plein chaque soir jusqu'au 23 mai, le maire de Cannes David Lisnard a réclamé «une opération ciblée de lutte contre les stupéfiants». Le procureur de Grasse a répondu favorablement à ces opérations.

Aux abords de la gare, un jeune interrogé par l'AFP raconte avoir été contrôlé cinq fois dans la même journée. Le maire assure néanmoins que les contrôles ne sont pas ciblés et réfute toute stigmatisation.

«Quand 200.000 personnes viennent, il est évident qu'il y a du trafic, il faut lutter contre, c'est valable pour toute la population, à l'année, c'est valable aussi pour les festivaliers», explique auprès de l'AFP M. Lisnard, également candidat déclaré à la présidentielle de 2027.

«Je n'avais pas mes papiers d’identité sur moi mais je n’avais rien à me reprocher donc ils m’ont laissé repartir», confie le jeune interrogé par l'AFP, qui dit ne pas comprendre ces contrôles à répétition, comme d'autres rencontrés à la gare ferroviaire.

Soirées privées

Interdiction cependant de contrôler les soirées privées, lieux désignés de consommation de stupéfiants à l'abri des regards.

«Plus on aura la possibilité d’aller sur des lieux privés, plus on sera efficaces mais la législation nous contraint aujourd’hui à aller sur la voie publique», reconnaît le directeur de la police municipale, Yves Daros, mais «ça nous suffit pour obtenir de bons résultats».

Au Marché du film, temple des transactions cinématographiques, les rumeurs de contrôles policiers font sourire plus qu'elles n'inquiètent. «J'espère qu'ils ne vont pas venir tester tout le monde ici!», s'amuse un producteur chevronné.

«Les cocktails et la cocaïne sont presque aussi anciens que le festival lui-même», estime un de ses collègues, qui ne souhaite pas non plus donner son nom, «les gens seront peut-être un peu plus prudents, mais ils ne vont pas pour autant renoncer à s’amuser.»

«Moins de risque que le stups»

Autre point de vigilance pendant le festival : les vols de montres de luxe, qui se multiplient en période estivale dans les stations balnéaires de la côte d'Azur.

Pour juguler «ce phénomène vieux comme les montres de luxe», selon le chef de la police judiciaire (PJ)des Alpes-Maritimes, Eric Antonetti, les fonctionnaires locaux sont désormais épaulés par leurs homologues de Naples et Madrid pour la quinzaine cannoise.

Avec leurs lunettes de soleil et leur allure décontractée, rien ne les distingue des festivaliers. Mais, derrière cette apparente nonchalance, ils traquent les malfaiteurs spécialisés qui font du Festival de Cannes leur terrain de chasse.

En 2025, selon le commissaire, 65% des vols de montres de luxe à Cannes émanaient «d'une délinquance étrangère, 25% de la délinquance napolitaine et 40% espagnole, principalement des équipes d'Amérique du Sud et maghrébines».

«Elles se projettent depuis l'Espagne en commettant d'abord des vols dans les villes riches puis viennent pour le festival et la saison estivale perpétrer leurs vols sur la côte d'Azur», détaille-t-il.

Selon M. Antonetti, cette coopération porte ses fruits : les vols ou tentatives de vols de montres ont baissé d'environ 37%, avec 17 cas en 2025 contre 27 en 2024.

«Le vol de montres de luxe est une activité qui marche fort et qui n'a pas les risques associés au trafic de stups, où il y a beaucoup plus de morts», poursuit le commissaire.

Au même instant, il reçoit un appel d’urgence. Une montre Patek Philippe d’une valeur de 300.000 euros vient d’être dérobée chez la «petite jumelle» cannoise de Saint-Tropez par un équipage en scooter.

La première heure est cruciale. Passé ce délai, les malfaiteurs auront le temps d’acheminer leur butin jusqu’à Naples où la montre aura une nouvelle certification rendant toute récupération quasi-impossible.