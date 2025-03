L'organisation de protection de la nature WWF appelle à éteindre les lumières en Suisse samedi soir. Avec l'action «Earth Hour», les villes, communes et organisations veulent faire un geste pour la planète et pour une meilleure protection du climat.

Le Jet d'eau de Genève est illuminé samedi après l'action "Earth Hour", lancée par le WWF. Les villes, les communes et les particuliers ont éteint les lumières entre 20h30 et 21h30 pour faire un geste pour la planète. ATS

Keystone-SDA ATS

Les particuliers sont également invités à participer à cette action en éteignant les lumières entre 20h30 et 21h30, indique le WWF Suisse. Cette année, les villes de Berne, Lenzbourg (AG), Lucerne, Morges et Montreux dans le canton de Vaud, Fribourg, Lausanne, Genève ainsi que les localités tessinoises de Chiasso, Mendrisio et Locarno participent à l'action. A Genève, l'éclairage du jet d'eau sera par exemple éteint. L'hôtel Dolder Grand à Zurich restera également dans l'obscurité pendant une heure.

L'an dernier, environ 1,4 million d'heures ont été comptabilisées dans le monde entier. En Suisse, plus de 25 communes avaient participé en éteignant les lumières de leurs monuments, selon le WWF. Des entreprises et des particuliers avaient également participé à l'action.

L'humanité vient de vivre l'année et la décennie la plus chaude depuis le début des relevés, rappelle le WWF. Les mers n'ont jamais été aussi chaudes. Les effets de la crise climatique se font également sentir en Suisse. Les jours de canicule augmentent, les étés deviennent plus secs et les précipitations plus violentes. Au cours des trois dernières années, la température en Suisse a été supérieure de plus de trois degrés à la moyenne préindustrielle.