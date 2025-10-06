«Les conditions n'étaient plus remplies» pour rester Premier ministre

«Les conditions n'étaient plus remplies», a déclaré Sébastien Lecornu pour justifier sa démission du poste de Premier ministre lundi matin, qui a été acceptée par le président de la République.

EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/2pkRDWyuKF — Gouvernement (@gouvernementFR) October 6, 2025

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le renoncement à l'article 49.3 de la Constitution, pour redonner la main au Parlement, «n'a pas permis ce choc de se dire qu'on peut faire différemment», les partis politiques «continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue» et la composition du gouvernement «a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans», a affirmé le Premier ministre démissionnaire dans une déclaration sur le perron de Matignon.