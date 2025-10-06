  1. Clients Privés
Sébastien Lecornu «Les conditions n'étaient plus remplies» pour rester Premier ministre

Basile Mermoud

6.10.2025

«Les conditions n'étaient plus remplies», a déclaré Sébastien Lecornu pour justifier sa démission du poste de Premier ministre lundi matin, qui a été acceptée par le président de la République.

Agence France-Presse

06.10.2025, 11:10

Le renoncement à l'article 49.3 de la Constitution, pour redonner la main au Parlement, «n'a pas permis ce choc de se dire qu'on peut faire différemment», les partis politiques «continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue» et la composition du gouvernement «a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans», a affirmé le Premier ministre démissionnaire dans une déclaration sur le perron de Matignon.

France. Sébastien Lecornu démissionne après moins d’un mois à Matignon

FranceSébastien Lecornu démissionne après moins d’un mois à Matignon

