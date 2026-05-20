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Enquête toujours en cours Les corps des deux derniers plongeurs italiens ont été remontés aux Maldives

Angelica Zermatten

20.5.2026

Les dépouilles des deux derniers plongeurs italiens décédés dans une grotte sous-marine aux Maldives ont été remontés mercredi, selon des sources concordantes.

L’Italie avait lancé une opération internationale de récupération des dépouilles (photo prétexte).
L’Italie avait lancé une opération internationale de récupération des dépouilles (photo prétexte).
EPA

Agence France-Presse

20.05.2026, 10:10

«La première a déjà été hissée sur un bateau de soutien, la seconde est en train de remonter avec un plongeur qui respecte les paliers de décompression», a indiqué une source proche du ministère italien des Affaires étrangères.

«Les deux derniers plongeurs ont été récupérés dans la grotte et ramenés à la surface», a indiqué à l'AFP un porte-parole du gouvernement des Maldives, Mohamed Hussain Shareef. Les cinq ressortissants italiens, des plongeurs expérimentés, participaient jeudi à une sortie en grotte profonde sur l'atoll de Vaavu.

Enquête en cours. Cinq plongeurs italiens meurent dans des grottes sous-marines des Maldives

Enquête en coursCinq plongeurs italiens meurent dans des grottes sous-marines des Maldives

Un corps a été récupéré le jour même et deux autres ont été retrouvés mardi dans une grotte à une profondeur de 60 mètres. Un plongeur de la Force nationale de défense des Maldives (MNDF) est également décédé samedi à la suite de complications liées à la décompression.

L’Italie a lancé une opération internationale de récupération après que la mort du plongeur de la MNDF a contraint les autorités locales à suspendre les recherches.

Les cinq victimes italiennes de cet accident de plongée, le plus grave jamais survenu dans cette destination touristique de l'océan Indien, sont une professeure renommée de biologie marine, Monica Montefalcone, sa fille, et deux jeunes chercheurs, selon l'université de Gênes, où ils étudiaient ou travaillaient tous les quatre. La cinquième victime est leur instructeur de plongée.

Une plongée effectuée «à titre personnel»

Le quotidien italien Corriere della Sera a cité mardi l’université, selon laquelle «l’activité de plongée au cours de laquelle l’accident s’est produit ne faisait pas partie des activités prévues par la mission scientifique, mais a été effectuée à titre personnel». Elle a précisé que les demandes adressées aux autorités maldiviennes «ont manifestement été présentées en dehors du cadre de la mission autorisée par l’université».

Les Maldives n’autorisent pas les touristes à plonger à plus de 30 mètres de profondeur. Dans l’attente des résultats de l’enquête, les autorités ont suspendu la licence d’exploitation du bateau depuis lequel les cinq Italiens avaient plongé.

Les Maldives, pays composé de 1.192 minuscules îles coralliennes dispersées sur quelque 800 kilomètres dans l'Océan Indien, sont une destination de vacances de luxe prisée des plongeurs.

Plusieurs décès ont été signalés ces dernières années, mais les accidents liés à la plongée et aux sports nautiques restent relativement rares.

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