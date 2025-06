Les décès de civils dans les conflits ont augmenté de 40% l'année dernière, selon l'ONU. Plus de 48'300 personnes, dont la plupart n'étaient pas des combattants, ont été tuées, a affirmé mercredi le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève.

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk estime que le minde échoue dans la protection des groupes les plus vulnérables dans les différents pays (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Parmi elles, plus de 500 étaient des défenseurs des droits humains, souvent atteints par des tirs, auxquels s'ajoutent plus de 120 autres portés disparus. Le problème est très répandu en Amérique latine, alors que l'Asie et une partie de l'Afrique rassemblent un grand nombre de détenus parmi ces activistes.

Ces deux dernières années, le nombre de femmes et d'enfants qui ont été tués dans les conflits a été multiplié par quatre par rapport à 2021 et 2022. Il s'établit à plus de 38'000.

Autre indication, une personne sur cinq dans le monde dit avoir été victime de discrimination, dont près d'un tiers des individus en situation de handicap. Les jeunes sont ciblés davantage sur leur statut migratoire, leur caractère ethnique ou encore la religion, alors que les plus de 60 ans le sont sur leur âge ou leur santé.

Les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à être exposées à ces problèmes. Et les membres de groupes marginalisés tout comme les personnes pauvres sont davantage affectés.

«Derrière chaque donnée, il y a une personne», a affirmé le Haut commissaire Volker Türk. Ces chiffres montrent «l'échec» dans la protection des groupes les plus vulnérables, insiste-t-il.

Plus positif, plus de la moitié de la population est désormais couverte par une institution nationale des droits humains, dont une a été lancée l'année dernière en Suisse après des années de demandes par des experts onusiens et des ONG. Désormais, le nombre de ces entités nationales s'établit à plus de 85. Un tiers d'entre elles rassemble des données sur les défenseurs des droits humains.