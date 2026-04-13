Après la joie de son triomphe aux législatives dimanche, Peter Magyar doit désormais s'atteler à défaire la toile tissée par Viktor Orban autour des institutions hongroises, redresser le budget et renouer une relation apaisée avec Bruxelles.

L'homme qui a fait vaciller Viktor Orbán Péter Magyar est un ancien proche du pouvoir hongrois devenu le chef du parti Tisza. Sa percée politique s’est accélérée en 2024, puis son parti a remporté les législatives de 2026, mettant fin à 16 ans de pouvoir de Viktor Orbán. 13.04.2026

Keystone-SDA ATS

Sa majorité des deux tiers au parlement devrait l'aider à opérer le changement de régime qu'il a promis à une population lassée de la corruption et de la dégradation des services publiques. Lundi, Peter Magyar a promis de rétablir l'Etat de droit, sans mesures «qui le bafouent».

- Rétablir le fonctionnement des institutions:

Pendant sa campagne électorale, il a juré que la Hongrie retrouverait avec lui un fonctionnement normal des institutions. Viktor Orban et son parti Fidesz, en 16 ans de pouvoir, ont mis sous coupe réglée la Cour Constitutionnelle, le parquet général et la Cour des comptes.

La supermajorité obtenue par Peter Magyar lui laisse le champ libre pour le faire, mais il ne peut pas non plus «simplement limoger les dirigeants» de toutes les institutions, souligne Robert Laszlo, du centre de réflexion Political Capital.

«La grande question est de savoir combien de temps il faudra à ces personnalités apparemment loyales au Fidesz pour graviter vers le nouveau pouvoir» ou partir, ajoute-t-il.

Dimanche soir, Peter Magyar a invité ceux qui pourraient entraver son action à prendre les devants, et à démissionner. «Partez, partez, n'attendez pas que nous vous chassions», leur a-t-il lancé.

- Transition en douceur:

Le fait qu'Orban ait concédé sa défaite très rapidement indique que «l'on peut s'attendre à une transition du pouvoir en douceur», estime toutefois Grégoire Roos, directeur des programmes Europe à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres.

Peter Magyar devra quoiqu'il arrive composer avec le président Tamas Sulyok, un proche d'Orban, dont les pouvoirs ne sont pas négligeables. Lundi, il lui a demandé de convoquer la nouvelle assemblée issue des élections «le plus vite possible». M. Sulyok, dispose de 30 jours pour le faire.

- Redresser l'économie:

Relancer l'économie constitue l'une des priorités de Peter Magyar, dans un pays où la dégradation du niveau de vie a contribué à la chute de Viktor Orban.

Face à un PIB en hausse d'un petit 0,3% en 2025 et à une inflation parmi les plus élevées de l'UE, le conservateur veut rétablir la confiance des investisseurs, et envisage de rejoindre la zone euro, gage de stabilité des prix.

Il compte aussi s'attaquer à la corruption endémique du pays, notamment en éliminant les marchés publics surfacturés, pour investir en retour dans les services comme la santé et l'éducation, qui ont beaucoup souffert sous Orban.

- Se réancrer dans l'UE:

Peter Magyar, dont la victoire a été saluée par plusieurs membres de l'UE et la présidente de la Commission européenne, a dit vouloir être un membre loyal du bloc des 27.

Le futur dirigeant a besoin de récupérer 18 milliards d'euros de fonds gelés, dans le cadre de différentes procédures liées à des inquiétudes concernant les médias, les droits des personnes LGBT+ et des demandeurs d'asile, ainsi que les conditions de passation des marchés publics.

«Il fera tout son possible pour les débloquer», estime M. Laszlo, ce qui «ne veut pas dire que Peter Magyar sera un agneau», en particulier sur la question de l'Ukraine.

Alors qu'il n'a jamais caché son opposition à une procédure accélérée d'adhésion en faveur de Kiev, il a signifié dès lundi qu'il était «exclu» d'admettre ce pays en guerre dans le bloc des 27. «Mais dans 95 % des cas, il rejoindra le courant dominant européen», selon l'analyste.