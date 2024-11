Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi matin après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et la puissante formation libanaise soutenue par Téhéran.

Un homme regarde un bâtiment endommagé par une roquette tirée depuis le Liban, à Ramat Gan, au centre d'Israël, mardi 19 novembre 2024. (KEYSTONE/AP Photo/Oded Balilty) KEYSTONE

ATS

Voici ce que l'on sait de cet accord, négocié sous l'égide des Etats-Unis et de la France, selon des précisions fournies par un haut responsable américain sous couvert de l'anonymat:

- Le cessez-le-feu est entré en vigueur mercredi à 04h00 locales (03h00 en Suisse).

- L'armée israélienne dispose de 60 jours pour se retirer progressivement du Liban.

- Le Hezbollah doit aussi se retirer de la frontière sud avec Israël et remonter au nord du fleuve Litani.

- Les armes lourdes du Hezbollah devront être retirées de cette zone.

- L'armée et les forces de sécurité libanaises récupéreront les positions de l'armée israélienne et du Hezbollah.

- Le Liban et Israël conservent le droit de s'autodéfendre conformément au droit international.

- L'armée américaine apportera un soutien technique à l'armée libanaise en collaboration avec l'armée française.

- Un comité militaire auquel participent les armées de plusieurs pays fournira un soutien supplémentaire à l'armée libanaise en matière d'équipements, de formation et de financements.

- Les Etats-Unis et la France vont rejoindre le mécanisme tripartite créé après la guerre de 2006 regroupant la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), Israël et le Liban.

- Ce mécanisme, désormais présidé par les Etats-Unis, est destiné à maintenir une communication «directe» entre les différentes parties et à permettre à «chaque fois qu'une violation est constatée, en particulier une violation grave», qu'elle soit «traitée immédiatement» pour éviter une escalade.

ATS