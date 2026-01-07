  1. Clients Privés
FR

Selon la Maison Blanche Les décisions des autorités vénézuéliennes seront «dictées» par les Etats-Unis

Basile Mermoud

7.1.2026

Les Etats-Unis «vont continuer à dicter» les décisions des autorités du Venezuela, a affirmé mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Karoline Leavitt a pour part répété que du point de vue de Washington, il était «prématuré» d'évoquer l'organisation d'élections au Venezuela.
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.01.2026, 20:50

«Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim et les Etats-Unis vont continuer à dicter leurs décisions», a-t-elle déclaré pendant une conférence de presse. «Nous disposons évidemment d'un effet de levier maximal sur les autorités par intérim», a ajouté Karoline Leavitt.

Le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, s'est lui défendu de toute «improvisation» de la part des autorités américaines après l'opération militaire menée au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis.

«Ce n'est pas de l'improvisation», a affirmé le chef de la diplomatie devant la presse au Capitole, affirmant que Washington avait un plan en trois étapes pour le Venezuela.

Donald Trump menace.... Quel est le plan américain pour «diriger» le Venezuela ?

Donald Trump menace...Quel est le plan américain pour «diriger» le Venezuela ?

«La première étape est la stabilisation du pays», la deuxième, nommée «rétablissement», consiste à «s'assurer que les entreprises américaines, occidentales, et autres aient accès au marché vénézuélien de manière juste», tandis que la troisième serait «bien sûr, de transition», a-t-il ajouté, sans détailler le processus dans ce dernier cas.

Karoline Leavitt a pour part répété que du point de vue de Washington, il était «prématuré» d'évoquer l'organisation d'élections au Venezuela. La porte-parole a également annoncé que Donald Trump verrait vendredi les patrons de grands groupes pétroliers américains pour «discuter des immenses possibilités qui s'offrent à ces sociétés en ce moment» au Venezuela.

