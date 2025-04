Le nombre de demandes de proches de personnes portées disparues au Soudan auprès du CICR a explosé l'année dernière, augmentant de deux tiers. Jeudi à Genève, l'organisation a alerté sur une «crise de protection», deux ans après le début du conflit.

Le conflit au Soudan constitue une véritable «crise de protection» selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'année dernière, près de 7700 requêtes ont été reçues, selon un rapport publié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Mais le nombre de personnes portées disparues est sans doute bien plus élevé, a affirmé à quelques journalistes le directeur régional Patrick Youssef.

En un an, les demandes de l'intérieur du Soudan ont progressé de plus d'un quart. Et celles de l'extérieur du pays ont presque doublé, de moins de 850 en 2023 à plus de 1650 l'année dernière. Des centaines de réunifications entre proches ont pu être menées, mais de nouvelles requêtes arrivent en permanence.

Le CICR demande aux acteurs qui seront réunis à Londres mardi prochain de peser sur les parties au conflit pour davantage «d'humanité». L'accès pour acheminer de l'aide reste difficile, dit l'organisation.

«Il faut des mois avant de vraiment pouvoir atteindre les récipiendaires» de l'assistance donnée par le CICR, ajoute M. Youssef. En deux ans, l'institution a malgré tout pu distribuer de la nourriture à près de 240'000 personnes, en collaboration avec le Croissant-Rouge soudanais.

Dizaines de milliers de patients soignés

Bien loin toutefois des besoins, alors que certains camps de déplacés rassemblent des centaines de milliers de personnes. Au-delà de l'accès, il «faut un meilleur espace humanitaire», selon le directeur régional. En raison des restrictions, aucun dialogue n'est possible dans les différents sites où l'aide du CICR arrive pour évaluer avec le personnel ou les victimes ce qu'il faudrait faire.

La situation pourrait changer avec la reprise de Khartoum aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) par l'armée soudanaise. Tout dépendra si un gouvernement civil peut être rapidement nommé et si l'aéroport de la capitale peut être rouvert.

Les principaux chantiers restent l'eau, la nourriture et la santé. Huit pompes ont pu être réparties équitablement entre l'armée et les FSR. Plus de 70% des centres de santé ne sont pas opérationnels. mais les médicaments distribués par le CICR ont permis de soigner près de 43'000 patients.

«Mais nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur l'assistance», ajoute M. Youssef tant les défis de protection sont importants. Le CICR n'a jamais eu d'accord large pour accéder aux centres de détention. Il a pu voir quelques sites au moment où son rôle d'intermédiaire neutre a été requis pour la libération de certaines personnes. «Nous continuons d'essayer» d'avoir accès aux détenus, dit le directeur régional, un message qui sera aussi relayé à Londres.

Ces deux dernières années, l'organisation n'a pas non plus échappé aux effets du conflit. Elle a perdu quatre collègues. Le Croissant-rouge soudanais a lui déploré le décès de 18 membres. Et l'ONU parle de près de 85 victimes humanitaires au total en deux ans.

Effets des coupes liées aux ONG

Côté politique, M. Yousseff salue le maintien d'un engagement américain après l'arrivée de la nouvelle administration de Donald Trump. Mais quel que soit l'arrangement qui pourrait être obtenu, le CICR s'attend à des conséquences pour le pays «pendant des années». Alors même que certains ONG vont subir les effets des coupes de l'aide internationale américaine.

En près de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l'année dernière selon l'ONU. Plusieurs régions sont exposées à la famine. Le conflit a fait environ neuf millions de déplacés internes et quelque 3,5 millions de réfugiés. Près de deux tiers de la population ont besoin d'une assistance humanitaire.

La Mission internationale d'établissement des faits, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, a dénoncé des actes équivalant à des crimes contre l'humanité perpétrés par les FSR et à des crimes de guerre attribués à l'armée soudanaise. L'ONU a ciblé récemment des exécutions extrajudiciaires après la prise de Khartoum par les militaires.