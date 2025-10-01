  1. Clients Privés
«Hell no» Les démocrates bloquent tout – l'opposition est-elle de retour?

Petar Marjanović

1.10.2025

Shutdown à Washington: depuis minuit, le gouvernement américain est paralysé car le Congrès et le président Trump ne parviennent pas à s'entendre sur le conflit budgétaire. Les démocrates misent sur le blocage pour forcer Trump à faire des concessions.

"Shutdown" aux USA : républicains et démocrates se rejettent la faute

Les Etats-Unis se dirigent inéluctablement vers une paralysie budgétaire après l'échec d'un ultime vote au Sénat pour éviter le gel d'une partie des services fédéraux, le fameux "shutdown".

01.10.2025

Petar Marjanović

01.10.2025, 12:42

01.10.2025, 16:36

Depuis minuit, les Etats-Unis sont sans budget valable. Le Congrès n'étant pas parvenu à se mettre d'accord sur un budget avant la fin de l'année budgétaire, de larges pans du gouvernement sont paralysés.

Le président Donald Trump et les républicains voulaient gagner du temps avec un budget de transition afin de poursuivre les négociations jusqu'à fin novembre. Mais les démocrates ont bloqué et insisté sur des concessions en matière de politique de santé.

Contrairement à ce qui s'était passé en mars, lorsque le parti avait cédé à la dernière minute, il refuse désormais toute prolongation à court terme. A l'époque, les députés progressistes avaient vivement critiqué le chef de la minorité Chuck Schumer pour avoir accepté un budget de transition.

La gauche ne veut pas que les démocrates cèdent à nouveau

Aujourd'hui, le groupe parlementaire se montre combatif. «Nous avons suffisamment retardé», a déclaré Chuck Schumer selon «CBS News» avant d'ajouter: «Nous devons le faire maintenant. Le temps nous est compté. Nous devons le faire maintenant».

Le leader de l'opposition Hakeem Jeffries a lui aussi déclaré sur la chaîne qu'il n'était pas question de reporter de quelques jours: la question des subventions pour l'Obamacare doit être réglée immédiatement.

La députée de gauche Alexandria Ocasio-Cortez ne veut pas que les démocrates cèdent à nouveau.
La députée de gauche Alexandria Ocasio-Cortez ne veut pas que les démocrates cèdent à nouveau.

La préoccupation sous-jacente: à partir d'octobre, des millions d'Américains risquent de voir leurs primes d'assurance maladie augmenter lorsque les subventions prendront fin. Selon CNN, plusieurs sénateurs ont souligné qu'il s'agissait d'amortir les coûts. La sénatrice Kirsten Gillibrand a reproché à Trump d'imposer une charge supplémentaire aux familles par sa politique.

Durée imprévisible. Paralysie budgétaire aux Etats-Unis : des conséquences désastreuses ?

Durée imprévisibleParalysie budgétaire aux Etats-Unis : des conséquences désastreuses ?

L'aile gauche du parti a durci le ton. Le député texan Greg Casar a écrit à ce sujet: «Hell no.» (Enfer : non.) L'élue à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez a, elle, mis en garde contre ce qu'elle considère comme des «compromis boiteux», à l'image celui de mars.

«J'espère que les événements de mars ne se reproduiront pas et que nous irons de l'avant ensemble et de manière unie.»

Alexandria Ocasio-Cortez

Une femme politique démocrate

A l'époque déjà, elle avait vivement critiqué le fait d'avoir cédé: «Je ne saurais trop insister sur le fait qu'il est faux de donner en ce moment un pouvoir supplémentaire à Donald Trump et Elon Musk. C'est dangereux et irresponsable», avait-elle déclaré.

Des employés de l'État sur le point d'être licenciés : démocrates privilégiés

Le shutdown actuel se distingue des précédents. Comme l'a rapporté «Slate», le directeur du budget de Trump, Russell Vought, veut profiter de la paralysie pour supprimer durablement des postes dans la fonction publique.

Dans un mémo, il a demandé aux autorités de licencier les collaborateurs des programmes sans financement garanti - si leur travail ne correspond pas aux «priorités du président». Trump lui-même a annoncé de «très nombreux» licenciements.

Il veut se concentrer explicitement sur les démocrates et les projets qui leur tiennent à cœur.

Trump said that he wants a shutdown so that he can get rid of programs the Democrats like and fire Democrats working for the government on three separate occasions today:

[image or embed]

— Home of the Brave (@ofthebraveusa.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 00:40

Il s'agit ainsi pour les démocrates de bien plus qu'un simple litige budgétaire. «Ils vont démanteler le gouvernement, qu'il y ait un shutdown ou non», a déclaré le député Jamie Raskin, rapporte «Slate». Jeffries a parlé d'un «piratage politique malveillant» et a annoncé une résistance.

77% soutiennent la prolongation de l'Obamacare

Les républicains se renvoient la responsabilité. Le chef de la majorité sénatoriale John Thune a parlé de «prise d'otage», le vice-président JD Vance de «refus de faire ce qui est juste».

Toxique et destructeur. Le «shutdown» : la plaie que les États-Unis ne savent pas guérir

Toxique et destructeurLe «shutdown» : la plaie que les États-Unis ne savent pas guérir

Trump a diffusé sur son réseau social une vidéo manipulée qui se moquait de Schumer et Jeffries. Schumer a réagi par: Si Trump pense que «son shutdown» est une blague, cela prouve simplement que Trump ne sait pas négocier.

Sur le plan politique, la situation reste risquée. Lors des précédents shutdowns, le parti qui maintenait le blocage était généralement sanctionné. Mais le rapport de force a changé : de nombreux démocrates modérés issus d'Etats conservateurs ne sont plus en fonction.

Selon un sondage de la fondation KFF, 77% des Américains soutiennent une prolongation des crédits d'impôt Obamacare. Les démocrates devraient miser sur ce point.

