Au Congrès, les démocrates étrillent le ministre de la Défense Pete Hegseth

Le ministre de la Défense Pete Hegseth réclame 1 500 milliards de dollars pour l'armée américaine. Pour défendre ce budget colossal, il devait s'expliquer devant le Congrès et la séance a rapidement tourné à l'affrontement. Six heures d'audition résumées en six points.

Une image vaut mille mots : Pete Hegseth doit répondre aux questions de la House Committee on Armed Services au Congrès le 29 avril. KEYSTONE

Philipp Dahm / trad. Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 29 avril, le Congrès interroge le ministre de la Défense Pete Hegseth : on assiste à plusieurs reprises à des échanges verbaux.

Hegseth parle entre autres de la guerre en Iran, du programme nucléaire de Téhéran et de la suspension des sanctions.

L'Ukraine et l'embauche de l'avocat de Hegseth comme son conseiller sont également évoquées - et les zizanies ne manquent pas. Montre plus

La chaîne conservatrice «NewNation» couvre l'audition du ministre de la Défense devant le Congrès américain sur un ton sobre. «[Pete] Hegseth défend la demande du Pentagone d'un budget de 1 500 milliards de dollars», titre-t-elle, avant de citer l'intéressé, 45 ans: «Nous bâtissons une armée dont le peuple américain peut être fier.»

D'autres médias voient les choses très différemment. «C'est l'incompétence! Hegseth se fait griller par les démocrates lors de l'audition sur les forces armées», titre la chaîne de gauche «MS Now». «Hegseth se comporte comme un enfant devant le Congrès», tranche de son côté «The Bulwark».

Du côté de la presse britannique, le tableau n'est guère plus flatteur. «Hegseth se heurte aux députés lors d'une audition de près de six heures sur la guerre en Iran», résume la BBC. «Hegseth nie que la guerre en Iran soit un ‘bourbier’, alors que son coût pour les États-Unis est estimé à 25 milliards de dollars», titre quant à lui le Guardian.

L'«Independent», lui, tranche sans ménagement: «Pete Hegseth a perdu son sang-froid devant le Congrès. C'était un dérapage dramatique.» La vérité se situe-t-elle quelque part entre ces deux lectures, ou l'un des camps a-t-il raison? À vous d'en juger, à partir des extraits suivants :

Sur le succès de la guerre en Iran

«Comment se déroule cette guerre? Pensez-vous que nous allons gagner?», interroge Seth Moulton lors de l'audition. «Sur le terrain, c'est un succès stupéfiant», lui répond Hegseth.

«Mais gagnons-nous la guerre?», insiste le démocrate. «Absolument», répond-il. Le vétéran Moulton n'attendait que ça: «Vous appelez ça gagner si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz?» Hegseth commence à parler du blocus américain du golfe Persique.

«Très bien, ils nous ont bloqués et nous bloquons leur blocus?», enchaîne le démocrate du Massachusetts. «C'est comme si le président Madison avait déclaré, en 1814: ‘Les Britanniques viennent de brûler Washington, mais rassurez-vous: nous allons brûler la leur aussi.’»

Sur le programme nucléaire iranien

Adam Smith souhaite savoir, lui, ce qu'a réellement accompli l'opération Midnight Hammer, l'attaque américaine contre l'Iran en juin 2025. «Leurs installations nucléaires ont été rayées de la carte», répond Hegseth. «Ils se terrent dans la clandestinité et nous les surveillons vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.»

C'est précisément ce qui échappe au démocrate Smith: le ministre n'avait-il pas affirmé, il y a soixante jours, que la guerre reposait sur le fait que Téhéran représentait une «menace nucléaire imminente»? «Ils n'ont pas renoncé à leurs ambitions nucléaires», rétorque l'interpellé. «Alors l'opération Midnight Hammer n'a rien accompli de substantiel?», insiste Smith. Hegseth se répète. «C'est la stratégie nord-coréenne», ajoute-t-il. «Utiliser des missiles conventionnels pour que personne ne vous défie, afin de ralentir la construction de l'arme.»

HEGSETH: Their nuclear facilities have been obliterated SMITH: Whoa whoa. We had to start this war, you said, bc the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying it was obliterated? HEGSETH: They had not given up their *ambitions* S: So Operation Midnight Hammer accomplished nothing



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 16:53

Il veut dire : l'Iran s'arme de manière conventionnelle pour pouvoir poursuivre tranquillement ses recherches sur les armes nucléaires. Smith commente laconiquement : "Et ils n'ont toujours pas abandonné leurs ambitions nucléaires".

Sur la suspension des sanctions

L'administration Trump a levé des sanctions portant sur la vente de pétrole et de gaz déjà chargés à bord de navires iraniens et russes. Combien cela a-t-il rapporté à Téhéran? s'enquiert Seth Moulton. Hegseth affirme que l'Iran est désormais financièrement exsangue.

«Ils ont empoché environ 14 milliards de dollars», rétorque le démocrate. Le républicain répond que l'Iran n'a plus de marine capable de contester le blocus. «Quelle marine peut-on s'offrir avec 14 milliards de dollars?», insiste le vétéran Moulton. «Combien de missiles chinois peut-on acheter? Est-ce que ça ressemble à un bénéfice?» Hegseth: «Nous veillons à ce qu'ils n'achètent pas de missiles chinois.»

MOULTON: How much has Iran profited from your administration lifting the sanctions? HEGSETH: Iran is financially devastated right now MOULTON: They've earned about $14 billion. Does that sound like winning?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 18:01

Son collègue de parti, Salud Carbajal, souligne que la Russie profite également de la levée partielle des sanctions. Il veut savoir: cela n'alimente-t-il pas la guerre illégale en Ukraine? «Ce que nous avons vu, c'est l'incapacité de [Vladimir] Poutine et de la Russie à faire des progrès effectifs sur le champ de bataille», explique Hegseth.

Selon Hegseth, le Venezuela n'a pas davantage été en mesure de défier Moscou. «Les capacités militaires de la Russie ne sont pas comparables.» Il enchaîne: «Nous avons la meilleure équipe énergétique de la planète.» Le démocrate l'interrompt sèchement: «C'est une simple question par oui ou par non.» Carbajal change alors de sujet.

CARBAJAL: You don't believe easing sanctions is helping Russia? HEGSETH: We have the best energy team in the planet CARBAJAL: It's a simple yes or no HEGSETH: Do you understand the energy dominance this administration has unleashed?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 18:13

Sur la force de l'Ukraine

Adam Smith s'en prend à Hegseth pour avoir conseillé à Donald Trump que l'Ukraine n'avait «aucune carte à jouer». On se souvient de la rencontre tendue avec Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février 2025: «Ils devaient conclure un accord au plus vite. C'était manifestement faux. Qu'avez-vous raté?» Sous-entendu: l'Ukraine n'a pas du tout été mise à genoux comme la Maison Blanche le croyait.

«Ce que nous n'avons pas raté», rétorque le ministre, «c'est que [le prédécesseur de Trump] Joe Biden a livré pour des centaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine sans aucune reddition de comptes. Avec un résultat qui n'aurait jamais existé si le président Trump avait été aux commandes.»

«Vous ne répondrez pas à la question», soupire Smith.

«Ce dont vous ne parlez pas, vous, c'est que le président Trump croit qu'il devrait y avoir un accord de paix», contre-attaque Hegseth. Smith insiste: «Mais qu'en est-il de l'erreur d'appréciation stratégique?»

«Je pense que les Ukrainiens ont fait preuve d'un grand courage, et j'imagine que les Européens paient désormais les armes que nous fournissons», se dérobe Hegseth.

During a hearing Congressman Adam Smith asked Secretary of Defense Pete Hegseth why the Trump administration miscalculated Ukraine‘s capabilities, questioning why the Trump admin tried to push Ukraine into an unfavorable deal. Hegseth deflected and didn’t respond to the question.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 29. April 2026 um 20:35

Le «fait» avancé par Hegseth, selon lequel les États-Unis auraient offert à Kiev des armes pour «des centaines de milliards de dollars», est du reste inexact. Washington a souvent livré du matériel vieillissant dont l'élimination aurait autrement dû être financée. L'aide militaire a même permis au Pentagone d'en profiter pour moderniser les stocks destinés à être réactivés en cas d'urgence.

Sur l'attitude de son ami

Hegseth est ensuite interrogé sur Timothy Parlatone, qui n'est pas seulement un ami «de longue date»: il a également été son avocat et a travaillé pour l'équipe de Trump. En mars 2025, le ministre l'a placé dans la réserve de la marine et l'a engagé comme conseiller principal, participant à des réunions de premier plan, sans avoir été ni vérifié ni approuvé par le Congrès.

Hegseth n'apprécie visiblement pas qu'on aborde le sujet, comme en témoigne l'échange laborieux qu'il a eu avec le démocrate Jason Crow. Chaque réponse doit lui être arrachée ; il vante les mérites de Parlatone comme «grand patriote» et se dit «fier» de l'avoir comme conseiller. «Je ne vois pas où vous voulez en venir», lâche-t-il à Crow: «Vous jouez à vous faire remarquer, comme vous et tous les autres le faites à la télévision.»

🚨 Rep. Jason Crow presses Pete Hegseth on his special adviser Crow: Does Mr. Parlatore represent foreign governments or persons in his private law practice? Hegseth: I don't know Crow: You don't know? Somebody who is sitting in your meetings as a special adviser — you don't know? Hegseth: ...



[image or embed] — Trending News (@trending-news.bsky.social) 29. April 2026 um 20:25

Hegseth n’a pas répondu à la question de savoir si Parlatone représente des puissances étrangères dans son cabinet d'avocats.

Zigzague contre tout le monde

Hegseth n'a pas l'intention de se laisser faire quoi que ce soit lors de l'audience et passe toujours à la contre-attaque. Même lorsque Maggie Goodlander cite ses propres mots, il parle d'être «accusé de partialité». Pourtant, la question était simplement de savoir si les militaires ne devaient pas suivre des ordres illégaux.

GOODLANDER: Do you agree with the statement, 'the military won't follow unlawful orders'? HEGSETH: I do, but-- GOODLANDER: I'm actually quoting you directly, Mr Hegseth, from April 2016



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 21:21

Le comportement se poursuit lorsque la femme de 39 ans l'interroge sur le prix de l'essence: Hegseth ne sait pas quels étaient les prix avant et après le début de la guerre en Iran et peut seulement dire que l'essence est beaucoup plus chère en Californie, gouvernée par les démocrates.

GOODLANDER: Do you know what the average cost of a gallon of gas was in this country was on February 28? HEGSETH: If you live in California, it's $8 GOODLANDER: $2.83. Do you know what the cost is today? HEGSETH: Much higher in California GOODLANDER: $4.23. You can't answer this basic question?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 21:19

Question suivante: pourquoi Hegseth a-t-il licencié certains militaires? «Il y a eu de nombreux changements liés au genre et à la démographie pour des raisons autres que la focalisation sur le champ de bataille», répond le ministre.

Marilyn Strickland rétorque qu'elle n'a pas posé de question sur le genre. Hegseth ronchonne: «C'est inclus dans chaque déclaration».

HEGSETH: There's been a lot of gender and demographic engineering that's been going on for reasons other than the focus on the battlefield STRICKLAND: I did not raise gender HEGSETH: That's implied in every statement STRICKLAND: Is this about loyalty to Trump?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 19:38

La collègue de Strickland, Chrissy Houlahan, demande pourquoi le très respecté général Randy George a été renvoyé. Hegseth ne répond pas directement. Seulement: «Il est très difficile de changer la culture d'un ministère qui a été détruit par des perspectives erronées». Et: «Nous avons besoin d'un nouveau leadership».

HEGSETH: It's very difficult to change the culture of a department that has been destroyed by the wrong perspectives HOULAHAN: So you think General George destroyed a culture? HEGSETH: We need new leadership HOULAHAN: You have no way of explaining why you fired him



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 18:44

Hegseth et Houlahan se perdent dans une joute verbale dans laquelle le républicain accuse les démocrates d'être responsables des guerres au Vietnam et en Irak, que ses collègues de parti Richard Nixon et George W. Bush ont lancées.

Hegseth blames Democrats for "getting us into" Afghanistan, Iraq, and Vietnam (George W Bush and Richard Nixon would like a word ... )



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 18:42

Hegseth s'en prend à Sara Jacobs parce qu'elle lui demande si Trump est encore en forme mentalement. «Avez-vous posé la même question à Joe Biden?», peste-t-il contre cette femme de 37 ans. «Joe Biden n'est pas président», rétorque la députée californienne. «Je ne vais pas m'abaisser au niveau de dénigrement que vous avez envers le commandant en chef [Trump]», dit Hegseth en reprenant à partir de Biden.

JACOBS: Do you believe the president is mentally stable enough to be the commander in chief? HEGSETH: Did you ask the same question of Joe Biden? JACOBS: Joe Biden is not the president HEGSETH: I won't even engage with the level of disparagement you're putting on the commander in chief



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 19:26

Même le président républicain de la commission doit appeler Hegseth au calme:

Hegseth is so out of control that even the House Republican committee chair is telling him to calm down



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 29. April 2026 um 19:53

Et maintenant, quelle est la conclusion? Pour les uns, le ministre de la Défense s'est battu avec succès. Pour les autres, son temps à ce poste touche à sa fin. L'avenir nous dira la vérité.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.