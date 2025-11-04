Alors que Zohran Mamdani s'apprête à remporter les élections à la mairie de New York, son parti garde ses distances. La direction des démocrates ne parvient pas à se positionner comme une véritable opposition à Donald Trump, tancent les critiques: il leur manque une «vision cohérente». Dans le «Daily Show», l'animateur et humoriste Charlamagne Tha God n'y va pas avec le dos de la cuillère.

Le candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani (à gauche), et le sénateur Bernie Sanders (à droite) montent sur scène lors du rassemblement « New York Is Not For Sale » (New York n'est pas à vendre) au Forest Hills Stadium, dans le quartier du Queens à New York, New York, États-Unis, le 26 octobre 2025. KEYSTONE

«Voici une opinion controversée : j'aime les week-ends», déclare Charlamagne Tha God dans le «Daily Show». «Car dernièrement, les week-ends étaient synonymes d'amusement, de famille et de dire 'va te faire foutre' aux fascistes».

L'humoriste et animateur évoque bien sûr les manifestations «No Kings» aux États-Unis, qui ont fait descendre sept millions d'Américains dans la rue lors de leur dernière édition. «J'ai 90 ans, et je n'ai jamais vu le pays dans un tel état», déclare une femme dans le clip d'actualité enregistré.

«Wow, 90 ans, et c'est la pire chose qu'elle ait vue dans notre pays ?», s'étonne Tha God. «Elle a connu la crise économique mondiale, une guerre mondiale, la polio - mais elle dit : 'Au moins, avant, je n'avais pas à entendre parler de la pédale d'Arnold Palmer». Le contexte : Donald Trump a souvent fait l'éloge public de la verge du golfeur.

«Les gens crient au changement»

Sept millions de manifestants ? «Je pensais que les Blancs ne s'emballaient que lorsqu'il y avait une nouvelle saveur de La Croix», s'insurge l'humoriste de 47 ans - avant de devenir sérieux : «Les gens sont clairement en colère. Les gens crient au changement. Démocrates, voyons comment vous utilisez cette énergie».

Boissons gazeuses : ce sont des produits La Croix. PR

Entrée en scène de Chuck Schumer. Le démocrate de 74 ans se tient debout devant un tableau noir, tel un professeur. «Regardons les faits : Le soi-disant Big Beautiful Bill, qui est en fait une grosse et vilaine arnaque, coupe un trillion de dollars dans les soins de santé. Les primes d'assurance maladie vont augmenter de 93%».

Comme le maître d'école : Chuck Schumer tente de faire de l'opposition sur un tableau noir. Image : YouTube/The Daily Show

«Non, non, non», Tha God secoue la tête, «Nous voulons que vous ayez autant d'énergie [que les manifestants] ! Essayez encore !» Suit un clip de la démocrate Debbie Wasserman Schultz : «Pouvez-vous me voir ?, demande-t-elle dans la vidéo où elle se tient dans l'obscurité. Eh bien, bien sûr que vous ne pouvez pas, car les républicains ont éteint la lumière».

Quand les démocrates se renouvelleront-ils ?

Le présentateur se contente de secouer la tête avant le troisième interlude : cette fois, c'est Hakeem Jeffries qui prend la parole. «Ces républicains ne sont pas le parti de la loi et de l'ordre», déclare le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. «Ils sont le parti de l'anarchie et du désordre».

«Allez», s'énerve Tha God. «Les gens sont en colère : pourquoi Hakeem Jeffries parle-t-il comme le [Barack] Obama de [la chaîne de fast-food] Chuck E. Cheese ? Qu'est-ce que nous faisons ? Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin pour être à la hauteur du moment».

On connaît la situation dans le sport : il faut parfois reconstruire une équipe et développer de jeunes talents. «Et il arrive un moment où les anciens doivent prendre leur retraite». Les démocrates aussi devraient désormais choisir de «nouveaux candidats passionnants. Qu'est-ce que vous avez ?»

«Vous pouvez simplement soutenir Mamdani ?»

Le clip suivant est bien sûr désabusé : une présentatrice du journal télévisé y rapporte que Janet Mills, la gouverneure démocrate du Maine, souhaite entrer au Sénat. Schumer aurait convaincu cette femme de 77 ans qui, en cas de victoire, serait la plus vieille nouvelle élue au Sénat de l'histoire des Etats-Unis.

Charlamagne Tha God en a assez : «Regardez Zohran Mamdani, d'accord ? Il est jeune, il y a beaucoup d'agitation autour de sa campagne, il a gagné les primaires à une majorité écrasante - vous pouvez juste le soutenir, non ?»

Non, ils ne veulent pas, dit l'interlude suivant : «De nombreux démocrates à Washington hésitent encore ou s'opposent à soutenir Zohran Mamdani», peut-on lire sur CNN. On voit ensuite Chuck Schumer : «Tout ce que je peux leur dire, c'est que je vais continuer à lui parler», dit-il à propos de son collègue de parti.

«Ce n'est pas le leadership dont nous avons besoin»

«Qu'est-ce que vous attendez ?», demande Dana Bash, une femme de CNN. Schumer fait une pause. «Je dois continuer à lui parler. Et c'est ce que je vais faire». A-t-il peur d'être pris entre deux feux s'il soutient un socialiste ? «Je vais continuer à lui parler, Dana. Vous pouvez me le redemander».

On peut lire sur le visage de Dana Bash à quel point la réponse de Chuck Schumer est satisfaisante. Image : YouTube/The Daily Show

«Quelqu'un peut-il redémarrer Chuck Schumer, s'il vous plaît ?», s'emporte Tha God. «Cet homme est clairement allergique à l'allergie. Ce n'est pas le leadership dont nous avons besoin. Ce sont les mêmes leaders démocrates qui nous fourrent leurs candidats de m******* dans la gorge et nous disent que nous devons les soutenir parce que cela signifie : votez bleu - peu importe qui».

Même après le désastreux duel télévisé de Joe Biden avec Trump, les démocrates auraient répété comme un moulin à prières qu'ils soutenaient leur candidat. «Cela m'amène au vrai problème : les leaders démocrates ne soutiennent jamais les candidats qui dérangent peut-être le système capitaliste. Mais vous savez quoi ? Le système ne fonctionne pas».

«Tout le monde s'en fout»

L'Amérique veut changer ce système - tout comme «Trump veut changer l'aile est [de la Maison Blanche]», affirme Tha God. «Les démocrates pensent qu'ils auront un biscuit parce qu'ils sont les plus rationnels dans la pièce». Mais : «Tout le monde s'en fiche. Les démocrates sous-estiment à quel point les électeurs sont prêts à agir».

Le cas de l'éviction de l'animateur de Late Night Jimmy Kimmel le montre : «Les gens se sont mobilisés si rapidement : Disney a fait marche arrière en moins d'une semaine. Les gens ont provoqué un changement. Et c'est le point : si vous transformez cette énergie en une action collective, vous réglez le p** de problème».

Schumer et Jeffries doivent faire de la place à la nouveauté à la tête du parti. La légende du late night Jon Stewart, qui a répondu aux questions du «New Yorker», abonde dans le même sens.

Les démocrates «ont besoin d'une vision cohérente»

Il n'a jamais vu le public du «Daily Show» avoir «autant soif de leadership». L'homme de 62 ans estime que les démocrates sont mûrs pour une victoire électorale comme celle de Donald Trump en 2016. «Espérons qu'il s'agira de quelqu'un qui utilisera cette force pour faire le bien et non pour s'élever».

Les démocrates doivent offrir aux électeurs plus que le «non-Trump». Le parti a besoin de plus que le négatif. «Ils ont besoin d'une vision cohérente. On peut penser ce que l'on veut de Donald Trump : il présente à son public une vision cohérente».

A ce propos : pour le président américain, Zohran Mamdani est un «communiste» - même si le coprésident du parti communiste le qualifie de «socialiste démocrate» - voir la vidéo ci-dessus. Trump annonce dans une interview à CBS qu'il y aura des conséquences si Mamdani gagne.

Obama soutient Mamdani

«Pour moi, en tant que président, il serait difficile de donner beaucoup d'argent à New York», déclare Trump. «Si un communiste dirige New York, vous gaspillez l'argent que vous y envoyez». Il préférerait «un mauvais démocrate» à un «communiste», affirme l'homme de 79 ans.

«Certaines personnes l'ont comparé à une version de gauche de vous-même, charismatique, cassant les vieilles règles. Qu'en pensez-vous ?», demande-t-on encore à Trump. Sa réponse : «Eh bien, je pense que je suis beaucoup plus beau que lui, n'est-ce pas ?»

Quoi qu'il en soit, Mamdani s'apprête à remporter l'élection d'aujourd'hui. Le dernier sondage donne à cet homme de 34 ans six points d'avance sur son dauphin. Andrew Cuomo n'obtient que 34 %.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders et la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez ont soutenu la campagne de Mamdani. Image : Keystone

Alors que la direction de son parti garde ses distances avec ce candidat prometteur - par peur des attaques des républicains - certains membres osent tout de même se ranger derrière celui qui sera probablement le futur maire de New York. Ainsi, outre Kamala Harris et la gouverneure de New York Kathy Hochul, l'ancien président Barack Obama s'est également prononcé en faveur de Mamdani.