Visite de Zelensky Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

ATS

18.8.2025 - 18:41

Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont été les premiers à arriver lundi à la Maison Blanche, où ils ont été reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley.

Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche - Gallery
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à son arrivée à la Maison Blanche.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à son arrivée à la Maison Blanche.

Photo: ATS

Monica Crowley, chef du protocole de la Maison Blanche, accueille la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Monica Crowley, chef du protocole de la Maison Blanche, accueille la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Photo: ATS

Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche - Gallery
Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche - Gallery. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à son arrivée à la Maison Blanche.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à son arrivée à la Maison Blanche.

Photo: ATS

Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche - Gallery. Monica Crowley, chef du protocole de la Maison Blanche, accueille la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Monica Crowley, chef du protocole de la Maison Blanche, accueille la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Photo: ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 18:41

18.08.2025, 19:33

Ils doivent être rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb, pour des réunions cruciales avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

Développement à venir...

Début vers 17h00. Assistera-t-on à une nouvelle humiliation publique dans le Bureau ovale ?

Début vers 17h00Assistera-t-on à une nouvelle humiliation publique dans le Bureau ovale ?

