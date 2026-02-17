  1. Clients Privés
Diplomatie Les discussions Etats-Unis/Ukraine/Russie démarrent à Genève

ATS

17.2.2026 - 13:58

Les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie sont autour de la même table à Genève pour avancer vers une résolution de quatre ans de conflit entre Kiev et Moscou. Les discussions ont démarré mardi en début d'après-midi à l'hôtel Intercontinental.

Les délégations américaine, ukrainienne et russe sont réunies dans l'hôtel Intercontinental à Genève.
Les délégations américaine, ukrainienne et russe sont réunies dans l'hôtel Intercontinental à Genève.
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 13:58

17.02.2026, 13:59

La Russie avait affirmé lundi que la question territoriale, alors qu'elle souhaite récupérer entièrement le Donbass, serait abordée. Kiev, qui n'est prête qu'à une possible zone de libre-échange dans l'est de l'Ukraine, a parlé de sécurité et affaires humanitaires au menu.

Lundi, le président américain Donald Trump a à nouveau mis la pression sur Kiev, souhaitant «rapidement» un accord. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga a accusé mardi la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles.

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont réunis avec la délégation ukrainienne du secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale Roustem Oumerov et la partie russe de Vladimir Medinski.

