Le chef de la diplomatie iranienne a annoncé le probable début de discussions approfondies avec les Etats-Unis vendredi, jour prévu de la cérémonie de signature à Genève du protocole d'accord trouvé entre les deux pays après plus de trois mois de guerre.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a insisté sur l'importance de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec Washington (archives). ATS

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«Vraisemblablement vendredi, dans un lieu qui reste à déterminer (...) un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis visant à parvenir à un accord final va débuter», a déclaré Abbas Araghchi lors d'une réunion avec des diplomates étrangers diffusée à la télévision d'Etat.

Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur l'importance de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec Washington.

«Il s'agit sans doute de la question la plus importante du protocole: l'annonce de l'arrêt immédiat et permanent de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban», a-t-il dit.