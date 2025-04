Voici dix moments forts ayant marqué les 12 ans du pontificat du pape François, mort lundi à 88 ans.

Le pontificat du pape François a duré 12 ans. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

13 mars 2013 : Jorge Bergoglio devient François

Première apparition publique de Jorge Bergoglio après son élection. Vêtu d'une simple soutane blanche sans ornement, le pape «venu du bout du monde» demande aux dizaines de milliers de fidèles massés place Saint-Pierre de prier pour lui en s'inclinant, marquant immédiatement un changement de style.

28 mars 2013 : il lave les pieds de prisonniers

Quelques jours après son élection, le pape crée la surprise lors de la messe du Jeudi Saint dans un centre pénitentiaire de Rome. Rompant avec la tradition, il lave les pieds de 12 jeunes détenus dont deux jeunes filles, une chrétienne et une musulmane, une première.

8 juillet 2013 : Lampedusa et les migrants pour son 1er voyage

Prenant tout le monde par surprise, le pape choisit pour son premier déplacement la petite île italienne de Lampedusa, située au large des côtes tunisiennes et devenue le symbole des arrivées massives de migrants.

Depuis un bateau, il jette une gerbe de fleurs banches dans la mer Méditerranée avant de se recueillir. Il n'aura de cesse de défendre les réfugiés fuyant la guerre et la misère.

22 décembre 2014 : les 15 maladies de la Curie

A l'occasion des voeux à la Curie romaine, le gouvernement central du Saint-Siège, le pape liste les 15 maux qui rongent selon lui le haut-clergé. Devant des prélats médusés, il évoque ainsi «l'Alzheimer spirituel», la rivalité et la vantardise, le «terrorisme des bavardages» ou encore «l’exhibitionnisme mondain». La réforme de la Curie était l'une des priorités de François, pasteur de terrain qui n'a jamais apprécié les cercles fermés de la bureaucratie vaticane.

12 février 2016 : poignée de main historique avec le patriarche Kirill

Une poignée de main historique: c'est la première rencontre entre les deux principaux dirigeants des chrétiens d'Orient et d'Occident depuis le schisme de 1054.

Malgré ce rapprochement, la guerre en Ukraine à partir de février 2022 a considérablement refroidi les relations avec le patriarche orthodoxe russe, très proche soutien de Vladimir Poutine.

27 mars 2020 : seul face à la pandémie

En pleine pandémie de Covid-19 qui touche l'Italie de plein fouet, le pape prononce une bénédiction «Urbi et Orbi» sur une place Saint-Pierre totalement déserte pour cause de confinement, sous la pluie. Cette image du pape solitaire fera le tour du monde, symbolisant la crise sanitaire qui a vidé les rues et places des villes du monde entier.

6 mars 2021 : face à face avec l'islam chiite en Irak

Lors d'un voyage en Irak sous haute sécurité, le pape rencontre en privé l'ayatollah Ali Al-Sistani, l'une des principales autorités de l'islam chiite.

Au cours de ses nombreux voyages dans des pays à majorité musulmane, François a multiplié les mains tendues vers ses «frères et sœurs», signant même en 2019 un document sur la fraternité humaine avec l'imam d'Al-Azhar, plus haute autorité de l'islam sunnite.

Juillet 2022 : une demande de pardon historique au Canada

Lors d'un «pèlerinage pénitentiel» au Canada, le pape demande pardon pour le rôle de l'Eglise dans les violences contre les autochtones dans les pensionnats pour enfants amérindiens qui ont fait au moins 6.000 morts entre la fin du XIXe siècle et les années 1990. Il multiplie les gestes symboliques, en embrassant des survivants ou en revêtant une coiffe traditionnelle.

8 décembre 2022 : des larmes pour l'Ukraine

À l'occasion du traditionnel hommage annuel à l'Immaculée Conception place d'Espagne en plein centre de Rome, le pape ne parvient pas à réprimer ses larmes en évoquant «l'Ukraine martyrisée», dix mois après le début de l'invasion des troupes russes.

Lisant son discours debout, il s'interrompt, brisé par l'émotion, et reste silencieux de longues secondes, le corps agité de soubresauts avant de reprendre sa lecture, applaudi par la foule.

5 janvier 2023 : il bénit le cercueil de Benoît XVI

Au pied d'une basilique Saint-Pierre enveloppée par le brouillard, le pape préside la messe de funérailles du pape émérite Benoît XVI, décédé à 95 ans, marquant la fin d'une cohabitation inédite entre les deux hommes en blanc.

Le théologien allemand, qui s'était retiré dans un monastère au sein des jardins du Vatican, a fait de l'ombre à son successeur, inspirant même Hollywood qui en a tiré un film, «Les deux papes».

