Les documents en cours d'élaboration avec Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine sont «presque prêts», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky jeudi à Davos. Il s'exprimait à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Donald Trump.

Keystone-SDA ATS

«Nous avons rencontré le président Trump, et nos équipes travaillent presque tous les jours. Ce n'est pas simple. Les documents visant à mettre fin à cette guerre sont presque, presque prêts, a-t-il dit, admettant par ailleurs que le dialogue avec Donald Trump n'était «pas simple».

Le dirigeant a toutefois décrit une «bonne» rencontre avec son homologue lors d'un discours donné au Forum économique mondial (WEF). «Aujourd'hui a été positif et c'est assez», a-t-il dit.

Le président américain a également décrit une «bonne» réunion, appelant la Russie à mettre fin à la guerre. Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont en route vers Moscou pour poursuivre les pourparlers. Les deux prochains jours seront très importants, selon le président ukrainien.