Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?

Les exportations suisses vers les Etats-Unis ont fortement augmenté en septembre. Le coup de massue tarifaire du président américain Donald Trump est-il déjà digéré? Un expert fait le point.

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur les exportations suisses le jour de la fête nationale. Image : Keystone/EPA/Bloomberg/Kent Nishimura

Dominik Müller Dominik Müller

Depuis le mois d'août, un droit de douane punitif de 39% est appliqué à de nombreux produits suisses. Le président américain Donald Trump a annoncé son coup de massue tarifaire précisément le jour de la fête nationale suisse. Et pourtant, après un effondrement en août, les exportations outre-Atlantique ont connu une hausse surprenante en septembre. Le choc douanier est-il déjà digéré ?

Comme le montrent les derniers chiffres de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDT), les exportations suisses ont augmenté de 3,4 % en septembre pour atteindre 22,8 milliards de francs. En termes réels - c'est-à-dire corrigés de l'influence des prix - il en résulte toujours une augmentation de 2,7%.

Fait particulièrement étonnant: les exportations vers les Etats-Unis ont bondi de 43%, alors qu'elles avaient encore chuté de plus de 20% en août. Elles ont ainsi atteint leur plus haut niveau mensuel depuis le début de l'année.

Selon l'OFAC, cette forte hausse est surtout due à l'industrie chimique et pharmaceutique. Leurs exportations ont massivement augmenté en valeur, bien que la quantité exportée ait même diminué. La raison: des lots isolés d'une grande valeur marchande.

«Les chiffres mensuels sont actuellement difficiles à interpréter. En prévision des droits de douane, des stocks ont été constitués en de nombreux endroits - d'autres branches ne livrent presque plus et puisent maintenant dans ces stocks», confirme Claude Maurer, économiste en chef de BAK Economics, interrogé par blue News. En revanche, les branches qui doivent payer des droits de douane élevés ne livrent presque plus et puisent dans les stocks.

En d'autres termes, le mois de septembre a été un dérapage vers le haut, poussé par des effets spéciaux et non par un renversement de tendance durable.

Les droits de douane de Trump font effet, mais pas partout

Les machines, les appareils électriques, les métaux et les produits de luxe comme les montres sont particulièrement touchés par les droits de douane. Les conséquences se sont rapidement fait sentir: en août, les exportations outre-Atlantique ont chuté de plus d'un cinquième, atteignant leur niveau le plus bas depuis fin 2020.

Maurer parle également de «droits de douane préjudiciables aux affaires, mais qui ne concernent actuellement qu'environ 50 pour cent du volume des exportations». La raison: les taxes punitives ne s'appliquent pas à la branche pharmaceutique. Il en va tout autrement pour l'industrie dite MEM, le secteur de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux et le plus grand employeur industriel de Suisse. Ueli Maurer : «Pour l'industrie MEM, la situation est grave. Son effondrement est massif, ses exportations sont actuellement inférieures de plusieurs centaines de millions de francs à celles de l'année précédente».

Les entreprises de l'industrie MEM doivent particulièrement lutter contre la situation douanière. Image : Keystone

Au total, la Suisse a exporté au troisième trimestre des marchandises d'une valeur totale de 11,7 milliards de francs vers les Etats-Unis - environ 8 pour cent de moins qu'au trimestre précédent. L'excédent d'exportation a baissé de 9,4 à 8,6 milliards de francs. Par rapport au début de l'année (15,3 milliards), cela représente une baisse de 44%.

L'excédent reste néanmoins élevé. Pour rappel, Trump a qualifié l'excédent commercial de raison principale de l'introduction des droits de douane punitifs. Il reproche à la Suisse de profiter de manière disproportionnée des relations commerciales.

Chute des exportations horlogères américaines

L'industrie horlogère suisse souffre également de la politique douanière de Trump. Selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), les exportations ont baissé de 3,1% en septembre pour atteindre 1,99 milliard de francs. Aux Etats-Unis, elles ont même chuté de 56 pour cent - après une baisse de 20% en août.

Depuis l'introduction des droits de douane punitifs en août, le marché américain est considéré comme une zone à problèmes. De nombreux fabricants avaient rempli leurs stocks au cours des mois précédents afin d'anticiper le coup de massue. Désormais, on vend au lieu de produire.

En septembre, les montres suisses ont été exportées à l'étranger pour une valeur totale de 1,99 milliard de francs. Image : Keystone

A cela s'ajoute, selon Maurer, le fait que la demande de montres est globalement faible. Les droits de douane aggravent encore la situation. D'autres régions apportent tout de même un soulagement: Hong Kong (+21 %), la Chine (+18 %) et la Grande-Bretagne (+15 %) ont vu leurs ventes de montres repartir nettement à la hausse. La Grande-Bretagne est même devenue le principal débouché de l'industrie horlogère suisse.

L'or perd de son éclat, l'industrie pharmaceutique reste un roc

Les exportations d'or vers les États-Unis, encore très discutées il y a quelques mois, ont perdu de leur éclat. Au début de l'année, leur valeur a bondi à plus de 13 milliards de francs, mais depuis, la situation s'est normalisée: en août, 240 millions de francs ont été exportés, en septembre 650 millions - une fraction des valeurs précédentes.

L'or suisse ne devrait donc plus guère poser de problème à Trump, d'autant plus que les craintes de voir les exportations d'or tomber sous le coup du régime douanier se sont entre-temps révélées infondées.

Claude Maurer estime que le rôle de l'industrie pharmaceutique est bien plus important. Il qualifie son influence de «massive».

En effet, l'industrie pharmaceutique a presque compensé à elle seule le recul d'autres secteurs. Certes, ses exportations ont reculé de 7,2% au troisième trimestre pour atteindre 35,8 milliards de francs, mais sa part dans les exportations totales reste prépondérante.

Le franc fort reste un défi

Outre les droits de douane, le franc est l'autre grand adversaire de l'économie d'exportation. Il se situe à un niveau record, tant en termes nominaux que réels. Maurer voit la situation de manière différenciée: «Le franc est fort comme un record, mais ce qui est décisif, c'est la vitesse de l'appréciation - et celle-ci n'a été élevée que pour le dollar américain».

Selon lui, les marchandises expédiées vers les États-Unis sont généralement peu élastiques en termes de prix. Par exemple, les produits pharmaceutiques ou les montres de luxe. «En conséquence, la force du franc est l'un des problèmes que les entreprises peuvent gérer», ajoute Maurer.

«L'incertitude est un poison pour les investissements» Claude Maurer Chef économiste BAK Economics

La situation est différente pour les constructeurs de machines et les sous-traitants qui facturent en dollars et ont des marges serrées. Dans ce cas, une réévaluation peut rapidement devenir un problème.

L'incertitude paralyse les investissements

Maurer souligne que les conséquences économiques vont au-delà des simples droits de douane : «La politique douanière a un impact sur le climat d'investissement via l'incertitude. L'incertitude est un poison pour les investissements». De nombreuses entreprises hésitent à lancer des projets d'envergure tant qu'on ne sait pas si Trump va encore durcir sa politique commerciale.

D'autres économistes voient la situation de la même manière. Daniel Hartmann de Bantleon avertit de ne pas surévaluer les mouvements mensuels: «Il ne faut pas surinterpréter les chiffres mensuels isolés. Le mois d'août a probablement été un dérapage vers le bas».

Susan Joho de Julius Bär voit tout de même une légère détente dans les relations avec les Etats-Unis : «Du point de vue de Trump, la diminution de l'excédent de la balance commerciale suisse devrait aller dans la bonne direction. L'excédent élevé du début de l'année était surtout un effet d'anticipation dû aux augmentations attendues des droits de douane».