Le ministre américain au Trésor Scott Bessent a affirmé dimanche que les Etats-Unis asphyxiaient le régime iranien avec le «blocus économique» instauré en parallèle de l'offensive militaire lancée avec Israël fin février contre l'Iran.

«Je peux vous dire que nous sommes en train d'asphyxier le régime, qu'ils ne sont plus en mesure de payer leurs soldats», a affirmé Scott Bessent. KEYSTONE

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Le président Donald Trump «a donné l'ordre en mars d'asséner une pression maximale (sur l'Iran) et, il y a trois semaines, il a donné l'ordre au Trésor et à moi-même de commencer (l'opération) 'Economic Fury'», à savoir «fureur économique», a expliqué le ministre dimanche sur Fox News. Cette mesure se veut le pendant économique de l'offensive militaire baptisée «Operation Epic Fury», qui a commencé le 28 février. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril.

«Je peux vous dire que nous sommes en train d'asphyxier le régime, qu'ils ne sont plus en mesure de payer leurs soldats», a affirmé Scott Bessent. «Il s'agit d'un réel blocus économique», a-t-il ajouté, soulignant que la marine américaine jouait un rôle prépondérant en empêchant la circulation des navires à destination et au départ de l'Iran. «Aucun navire ne passe», a assuré le ministre.

Au total, 49 navires ont été bloqués, a affirmé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, sur X.

Asphyxier les Gardiens

Par ailleurs, a poursuivi Scott Bessent, les Etats-Unis «ont accru la pression sur quiconque envoie de l'argent en Iran pour aider» les Gardiens de la révolution islamique, qui sont un «organe corrompu».

«Ils volent le peuple iranien depuis des années. Ils ont de l'argent à l'étranger, que nous avons localisé», a poursuivi M. Bessent. «Nous continuerons à en remonter la trace et nous allons préserver ces actifs pour la population iranienne à l'issue de ce conflit», a-t-il relevé.

Il avait indiqué samedi sur X que ce blocus économique se poursuivrait «jusqu'à ce que la liberté de navigation pré-27 février soit restaurée», faisant référence au fait que Téhéran empêche les navires non alliés de franchir le détroit d'Ormuz, crucial pour le transport des hydrocarbures des pays du Golfe dans le monde entier. D'où les représailles américaines de bloquer le transit des navires iraniens et des alliés de Téhéran.

De son côté, interrogé simultanément dimanche matin sur la chaîne CBS, le conseiller économique du président Kevin Hassett a affirmé que l'économie iranienne se trouvait au bord «du précipice d'une calamité extrême, ils ont une hyper-inflation». «Ils commencent à subir une famine», a-t-il indiqué.