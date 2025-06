Attaque des installations nucléaires: réponses aux principales questions

Après des jours de communication indécise de la part de Trump, l'armée américaine prend finalement pour cible les installations nucléaires iraniennes - et risque ainsi une escalade au Proche-Orient.

Les Etats-Unis ont attaqué dans la nuit des installations nucléaires en Iran : l'usine souterraine d'enrichissement d'uranium de Fordo ainsi que des installations à Natans et Ispahan. Imago

Les Etats-Unis ont attaqué dans la nuit des installations nucléaires en Iran : l'usine souterraine d'enrichissement d'uranium de Fordo ainsi que des installations à Natans et Ispahan. Le président américain Donald Trump parle d'une «destruction complète» des installations et menace de lancer des attaques encore plus importantes si la partie iranienne ne s'engage pas sur la voie de la paix. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a entre-temps déclaré que malgré les «complots malveillants des ennemis», le programme nucléaire de l'Iran ne serait pas stoppé.

Beaucoup de choses ne sont donc pas encore claires - mais il est déjà possible de répondre à certaines questions. Voici les plus importantes à l'heure actuelle :

Comment les États-Unis justifient-ils leurs attaques ?

Comme Israël, les Etats-Unis affirment que l'intervention militaire est nécessaire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Avant les attaques de la nuit, Trump n'avait cessé de répéter que Téhéran ne devait jamais entrer en possession d'une bombe atomique.

Les attaques d'Israël, qui ont précédé les attaques américaines, auraient pu, du point de vue du gouvernement américain, offrir l'occasion d'affaiblir de manière décisive le programme nucléaire iranien par une frappe propre.

Il existe toutefois au sein du parti républicain de Trump un camp qui aspire depuis longtemps à un renversement politique à Téhéran.

L'installation nucléaire attaquée à Fordo est considérée par Israël comme la cible la plus importante dans sa guerre contre l'Iran. Image satellite du 14 juin 2025) Image : Keystone/EPA/Maxar Technologies

L'armée américaine est-elle particulièrement équipée ?

Selon les experts, l'installation nucléaire iranienne de Fordo, située près de la ville de Ghom, est si profondément enfouie sous terre qu'elle ne peut être attaquée efficacement qu'à l'aide d'une bombe de plusieurs tonnes, dite bombe anti-bunker. Seule l'armée américaine dispose de cette bombe lourde.

Le transport de cette lourde munition nécessite également des avions américains, comme des bombardiers furtifs de type B-2. C'est précisément ces derniers qui ont été utilisés, a rapporté le journaliste israélien Barak Ravid, habituellement très bien informé, sur la plate-forme X en se référant à un haut fonctionnaire israélien.

Les spécialistes ont fait valoir qu'Israël ne pourrait guère atteindre son objectif de guerre déclaré sans un soutien militaire direct de Washington.

Trump ne voulait-il pas en fait négocier avec les Iraniens ?

Dans les semaines qui ont précédé l'escalade, Trump a encore misé sur une solution négociée et a évoqué plusieurs cycles de discussions sur le nucléaire avec Téhéran. Selon le «New York Times», il était donc initialement sceptique quant à une action israélienne isolée. Il aurait ainsi pressé le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu d'attendre avant de lancer une attaque militaire. Mais du point de vue de Trump, le dialogue avec Téhéran traînait de plus en plus en longueur. Il s'est impatienté.

Lorsqu'Israël a accéléré son attaque contre l'Iran sans le soutien ouvert de Washington, Trump a changé de cap - au grand dam de l'aile isolationniste de son parti, qui rejette clairement une intervention militaire des Etats-Unis en Iran.

L'Iran possède-t-il vraiment l'arme nucléaire ?

Les dirigeants politiques de Téhéran affirment que leur programme nucléaire ne sert qu'à des fins civiles. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et de nombreux pays s'inquiètent toutefois de voir Téhéran se rapprocher de la construction d'une bombe atomique.

L'Iran est le seul pays dénucléarisé à produire de l'uranium d'une pureté proche de celle des armes. L'AIEA ne dispose d'aucune preuve d'une tentative systématique de l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Le chef de l'AIEA Rafael Grossi n'a toutefois pas exclu, sur la chaîne américaine CNN, qu'il puisse y avoir eu des activités cachées.

Il existe depuis longtemps une controverse sur l'étendue de ces activités. Dans ce contexte, l'action militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran est controversée du point de vue du droit international. En effet, pour justifier la légitime défense, une attaque de la partie adverse doit être imminente ou déjà en cours. Une menace potentielle dans le futur n'est en fait pas suffisante, même si certains États ont déjà défendu une interprétation plus large.

Quel est le rôle d'Israël pour Trump ?

Le Proche-Orient revêt une importance géopolitique considérable pour les États-Unis. Israël est considéré comme un partenaire stable dans une région instable. Les présidents américains des deux partis ont toujours souligné que la sécurité d'Israël faisait partie de l'identité américaine - même en utilisant des moyens militaires si nécessaire. Cela vaut tout particulièrement pour Trump. Dès son premier mandat, le républicain a suivi un cours ostensiblement pro-israélien.

Israël considère l'Iran comme son ennemi juré et s'est vu menacé dans son existence par le développement supposé de bombes atomiques iraniennes. Les relations entre Washington et Téhéran sont également extrêmement tendues depuis des décennies. Les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques entre eux. Pour les dirigeants chiites iraniens, le slogan «Mort à l'Amérique» fait partie du répertoire standard.

Les Etats-Unis poursuivent-ils d'autres objectifs avec cette attaque ?

Les Etats-Unis reprochent également à l'Iran de déstabiliser le Proche-Orient en soutenant différentes milices qu'ils considèrent comme des groupes terroristes - dont le Hezbollah au Liban, les Huthi au Yémen et le Hamas dans la bande de Gaza. Un affaiblissement de Téhéran devrait donc être considéré à Washington comme une opportunité de limiter l'influence de ces groupes.

Dans ce contexte, les intérêts économiques jouent également un rôle. Depuis le début de la guerre de Gaza, la situation sécuritaire sur les voies maritimes importantes de la région s'est aggravée. Les Huthi ont attaqué de plus en plus de navires marchands en mer Rouge. Les Etats-Unis se préoccupent donc également de la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et des prix de l'énergie.

Comment l'Iran peut-il frapper les États-Unis ?

L'armée américaine dispose de nombreuses bases autour du Golfe persique, par exemple à Bahreïn et au Qatar. Elles ne sont pas très éloignées de l'Iran à vol d'oiseau et pourraient devenir des cibles. Environ 40.000 soldats américains sont actuellement stationnés dans toute la région. La question est de savoir si une telle escalade serait dans l'intérêt de Téhéran, étant donné que les Etats-Unis devraient y réagir avec toute la force possible.

Un autre levier serait un blocage du détroit d'Ormuz. Ce détroit d'environ 55 kilomètres de large entre l'Iran et Oman est considéré comme l'une des principales voies maritimes pour les exportations mondiales de pétrole, par exemple en provenance d'Arabie saoudite - et des perturbations sont de toute façon à craindre sur le marché du pétrole en raison des attaques des Etats-Unis.

Existe-t-il désormais un réel danger de troisième guerre mondiale ?

La Russie met régulièrement en garde contre le risque d'une Troisième Guerre mondiale, mais dans la perspective de sa propre invasion de l'Ukraine si l'Occident y déploie ses propres troupes et que la situation continue de s'envenimer.

En ce qui concerne le Proche-Orient, le ministère des Affaires étrangères de Moscou avertit qu'il existe un véritable danger nucléaire dû aux attaques israéliennes contre les installations nucléaires et que le monde se dirige vers «une catastrophe nucléaire». Il est toutefois peu probable que la Russie soutienne l'Iran avec des troupes.

La Russie n'est-elle pas un allié de l'Iran ?

Certes, Moscou et Téhéran ont officiellement conclu cette année un partenariat stratégique largement médiatisé. Mais celui-ci ne contient pas de clause d'assistance militaire, contrairement à l'accord conclu entre la Russie et la Corée du Nord.

D'une part, la Russie a engagé des ressources avec sa guerre contre l'Ukraine. D'autre part, même après des années d'implication dans la guerre civile syrienne, la Russie n'a peut-être pas envie de s'impliquer davantage au Proche-Orient. En Syrie, la Russie a finalement échoué dans ses ambitions de soutenir le dirigeant de l'époque, Bachar Al-Assad, également soutenu par l'Iran. Les dirigeants russes ont récemment tenté de dissuader les Etats-Unis d'attaquer l'Iran.