«D'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Trump ne lâchera pas «D'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland»

ATS

12.1.2026 - 09:15

Le président américain Donald Trump a réaffirmé dimanche que les Etats-Unis s'empareront du Groenland «d'une manière ou d'une autre» car «si nous ne le prenons pas, la Russie ou la Chine le feront».

«Conclure un accord c'est le plus facile mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland», a dit le président américain à bord d'Air Force One.
«Conclure un accord c'est le plus facile mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland», a dit le président américain à bord d'Air Force One.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.01.2026, 09:15

«Conclure un accord c'est le plus facile mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland», a dit le président américain à bord d'Air Force One.

Le président a précisé que Washington ne parle pas d'une «location» à court terme du Groenland, mais uniquement de l'acquisition de ce territoire danois. «On a besoin d'un titre de propriété», a-t-il dit.

«Le Groenland devrait conclure l'accord, parce que le Groenland ne veut pas voir la Russie ou la Chine prendre le contrôle», a encore fait valoir Donald Trump en se moquant de la défense du territoire autonome danois. «En gros, leur défense repose sur deux traîneaux à chiens. Vous le savez? Vous savez en quoi consiste leur défense? Deux traîneaux à chiens», a-t-il dit.

«Pendant ce temps, on voit des destroyers et des sous-marins russes, et des destroyers et des sous-marins chinois un peu partout», a ajouté Donald Trump.

«Nous n'allons pas laisser faire ça, et si cela affecte l'OTAN, alors ça l'affecte. Mais, vous savez, ils ont plus besoin de nous que nous d'eux, je vous le dis tout de suite», a-t-il insisté.

Le Danemark, auquel le Groenland est rattaché, est membre de l'Otan comme les Etats-Unis et la Première ministre danoise Mette Frederiksen a estimé la semaine dernière qu'une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait «la fin de tout», notamment de l'Otan et du système de sécurité établi à la fin de la seconde guerre mondiale.

Les plus lus

Dessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo
Il en vient aux mains avec une pasteure et la traîne devant le tribunal
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Nouveaux témoignages: la question des issues de secours reste entière
«D'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland»
Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane