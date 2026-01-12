Le président américain Donald Trump a réaffirmé dimanche que les Etats-Unis s'empareront du Groenland «d'une manière ou d'une autre» car «si nous ne le prenons pas, la Russie ou la Chine le feront».

«Conclure un accord c'est le plus facile mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland», a dit le président américain à bord d'Air Force One. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président a précisé que Washington ne parle pas d'une «location» à court terme du Groenland, mais uniquement de l'acquisition de ce territoire danois. «On a besoin d'un titre de propriété», a-t-il dit.

«Le Groenland devrait conclure l'accord, parce que le Groenland ne veut pas voir la Russie ou la Chine prendre le contrôle», a encore fait valoir Donald Trump en se moquant de la défense du territoire autonome danois. «En gros, leur défense repose sur deux traîneaux à chiens. Vous le savez? Vous savez en quoi consiste leur défense? Deux traîneaux à chiens», a-t-il dit.

«Pendant ce temps, on voit des destroyers et des sous-marins russes, et des destroyers et des sous-marins chinois un peu partout», a ajouté Donald Trump.

«Nous n'allons pas laisser faire ça, et si cela affecte l'OTAN, alors ça l'affecte. Mais, vous savez, ils ont plus besoin de nous que nous d'eux, je vous le dis tout de suite», a-t-il insisté.

Le Danemark, auquel le Groenland est rattaché, est membre de l'Otan comme les Etats-Unis et la Première ministre danoise Mette Frederiksen a estimé la semaine dernière qu'une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait «la fin de tout», notamment de l'Otan et du système de sécurité établi à la fin de la seconde guerre mondiale.